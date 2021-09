Iglesias mantienen protocolos de salud

Pese a que gran parte de la población salmantina cuentas ya sea con una dosis o esquema completo contra el Covid-19, las iglesias mantienen los protocolos de sanidad, sin embargo de ser necesario se cambiarán de acuerdo a la evolución de la pandemia.

Las autoridades eclesiásticas informaron que la realidad que se vive en las iglesia, es que ya no se tiene el aforo al que estaban acostumbrados, pues algunos no acuden a la iglesia por el miedo o por la incertidumbre, lo que ocasionó que las celebraciones no llegan al 60% que es el aforo permitido entre semana, siendo el domingo el día únicamente cuando se alcanza esta capacidad.

Local Iglesia mantiene los protocolos

Dentro de los recitos más importantes y que anterior a la pandemia contaban con un gran aforo de gente se siguen manteniendo los protocolos sanitarios como es respetar la distancia, la constante sanitización de los espacios, la comunión en la mano, el gel antibacterial y los aforos controlados, mismos que se seguirán manteniendo vigentes hasta que haya otra disposición.

Dentro de las misas se mantiene y se sigue haciendo conciencia a las personas para que no sólo en los templos continúen con los protocolos de salud, sino en los demás lugares que los fieles visiten, pues la iglesia también tiene la obligación de ayudar a la ciudadanía a comprender y a prevenir situaciones que pongan en riesgo a la feligresía.

Cabe señalar que tanto en el Santuario Diocesano del Señor del Hospital como en el templo de San Agustín, las celebraciones religiosas no llegan al 60% que es el aforo permitido y únicamente el día domingo es cuando se alcanza esta capacidad.