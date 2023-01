Guanajuato sostiene no adherirse al IMSS Bienestar

Guanajuato se sostiene: no se adherirá al IMSS Bienestar, pues cuenta con un sistema de salud fuerte.

Guanajuato no se adhiere al Insabi.

Así lo manifestó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien dijo que el estado se mantiene en su postura de no entregar su sistema de salud a la federación, tal como lo dio a conocer también el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Daniel Díaz Martínez explicó que las razones por las que Guanajuato no se adhiere al IMSS Bienestar es porque en el estado se cuenta con una efectiva administración de su sistema de salud, prueba de ello es que hay una cobertura superior de abasto de medicamentos del 96%, además se cuenta con hospitales certificados sin carencia de medicamentos para la atención del cáncer.

En la entidad se tiene garantizado el servicio de salud.

Incluso, dijo que hay guanajuatenses que cuenta con derechohabiencia en el IMSS y que se han atendido en los servicios de urgencias del Sistema de Salud de Guanajuato y son enviados a sus respectivas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando están en estabilidad, pero a veces prefieren seguir recibiendo la atención.

Expuso que para muestra están los 54 millones de pesos que el IMSS pagó en meses pasados al Sistema de Salud de Guanajuato, por concepto de atención de sus derechohabientes.

“No existen problemas de financiamiento para las personas que no son derechohabientes, que es lo que pretende beneficiar IMSS Bienestar”, dijo el secretario de Salud, al enumerar que existen 637 unidades médicas estatales, contra 54 que tiene el IMSS y otras 44 del ISSSTE.

Daniel Díaz Martínez reiteró que en todo el territorio guanajuatenses existen cerca de 3.5 millones de personas que no gozan de Seguro Social ni ISSSTE y esto ha permitido que el Sistema de Salud de Guanajuato cuente con una cobertura en los 46 municipios, para atender precisamente ese grueso de la población sin derechohabiencia; no obstante, el IMSS no tiene presencia en más de 30 municipios en donde sí existen derechohabientes.

Por ello, sostuvo que Guanajuato se mantiene firme para no adherirse al IMSS Bienestar, además de contar con una inversión inicial de seis mil millones de pesos anuales, un presupuesto que en total supera los 15 mil millones de pesos, ya con las aportaciones del gobierno del estado.

Además, la Secretaría de Salud de Guanajuato cuenta con el premio nacional a la transparencia en el manejo de sus recursos, un programa exitoso de donación y trasplantes de órganos referencia nacional.

El secretario de Salud estatal dijo que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le sigue dando prioridad a la cobertura de los guanajuatenses sin derechohabiencia, con un Instituto de Planeación del Estado, en donde se prevé una cobertura para el desarrollo en la entidad y que se garantice el derecho a la salud, es un plan desde hace 30 años en función de buenos resultados.

“La calidad juega un papel muy importante en nuestros hospitales en la atención médica que brindamos y decidimos seguir haciéndonos cargo de ello”, finalizó.