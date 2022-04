Gobierno se muestra apático para reglamentar el perrito comunitario

Luego de la segunda reunión entre integrantes de Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA) y autoridades municipales; los animalistas señalaron la apatía de las autoridades municipales para reglamentar la iniciativa del Perrito Comunitario, pues no hubo apoyo para implementarla en el municipio.

Argelia Ramírez representante legal de SURBA señaló “no les interesa el tema, yo sé que hay prioridades pero ni siquiera mostraron un poquito de interés; el licenciado Alejandro Meneses director de Servicios Públicos Municipales nos dio la opción de apoyar con el Congreso para mandar la iniciativa directamente a la Ley Estatal pero de plano no hubo apoyo, no nos dijeron que no, pero en la presentación que hicieron dejaron solo al director del Centro de Control Animal, Fidel Arturo Ramírez Vargas, y que podemos arreglar con él, él realmente está haciendo tu trabajo” dijo.

La representante legal de SURBA señaló que los animalistas pedían ser escuchados, sin embargo, uno de los funcionarios nunca llegó y el otro simplemente se fue y ya no quiso responder ningún cuestionamiento; ante esto explicó que no habrá más reuniones y lo único que les resta por hacer es iniciar con el perrito comunitario y hacer presión para que se reglamente, inclusive como iniciativa ciudadana y posiblemente ante el Ayuntamiento.

Local Perrito Comunitario aún no ha sido reglamentado

Cabe destacar que el perrito comunitario es un concepto internacional, que no está reglamentado en el estado de Guanajuato ni en el municipio y son aquellos perros que no tienen un dueño en particular, pero que son alimentados cuidados y protegidos por la comunidad, estos animales deben cumplir con algunas características como; no ser agresivos, estar esterilizados y ser aceptados por la mayoría de la cuadra, colonia o fraccionamiento en donde se vaya a quedar.

Actualmente Salamanca ya cuenta con 16 perritos identificados como comunitarios, sin embargo, la iniciativa fue tomada por los rescatistas, pues el municipio no lo ha reglamentado.

A través de un comunicado el Gobierno Municipal dio a conocer que “en Salamanca hay entre ocho y diez mil perros callejeros, la población crece exponencialmente cada año y existe muy poca voluntad por acabar con ese problema, esto se debe a que algunos dueños suelen desprenderse con mucha facilidad de una mascota, sin comprender las consecuencias que esto conlleva para los animales y para la salud pública”.