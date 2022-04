Perrito Comunitario aún no ha sido reglamentado

A pesar de que no ha sido reglamentado el Perrito Comunitario, rescatistas de animales en el municipio ya comenzaron con el registro de perritos en situación de calle, pero que son reconocidos por vecinos de avenidas y colonias para que sean respetados y al tener un collar o placa se deje al animal en su zona y no sea llevado a sacrificar.

Rescatistas pelean para que se reconozcan sus derechos.

Argelia Ramírez Villafaña, representante legal de Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA), indicó que aunque no se ha reglamentado el Perrito Comunitario, las ambientalistas ya comenzaron con su identificación.

“Ya después de que tienen a su perrito comunitario, en la página de SURBA nos mandan una foto con el perrito y su huella; nosotros estamos haciendo el registro por colonia, pero quiero resaltar que este perrito comunitario no está reglamentado, porque aún no aparece en el reglamento del municipio, pero estamos peleando para que lo reconozcan y sobre todo lo respete el Centro de Control Animal y no se los lleven, por lo pronto sí los están respetando, no se los están llevando”, dijo.

Argelia Ramírez Villafaña indicó que los requisitos que deben de cumplir los perritos para ser comunitarios son el collar, la placa que diga perrito esterilizado o castrado, perro comunitario y el teléfono de un responsable.

Entre las características que deben cumplir los cachorros son no ser agresivo, estar esterilizado y que sean aceptados por la mayoría de la cuadra, colonia o fraccionamiento en donde se vaya a quedar.

Cabe destacar que el perrito comunitario es un concepto internacional, que no está reglamentado en el estado de Guanajuato ni en el municipio, sin embargo los cerca de 50 rescatistas que existen en Salamanca se han dado a la tarea de esterilizar a por los menos tres mil perritos en situación de calle, además de estar al pendiente de sus vacunas, de su necesidad de alimento y de luchar por su protección.

Al tener un collar o placa buscan que can no sea sacrificado.

La animalista señaló que por el momento cuentan con 16 perritos comunitarios en las diferentes colonias, no obstante, el municipio cuenta con 200 colonias y 165 comunidades y más de 20 mil perros que viven en la calle.

Perritos en situación de calle problema nacional

Se estima que México tiene la mayor población de perros en Latinoamérica, pero ni la mitad de ellos tiene hogar o refugio. Según datos de la Secretaría de Salud, en el país hay alrededor de 22 millones de estos animales, de los cuales más de 10 millones viven en las calles.

Por ello, el senador Ricardo Velázquez Meza pidió rescatar a perros callejeros y entrenarlos para labores de asistencia y en lugar de que se conviertan en un riesgo sanitario, estos animales podrían colaborar como lazarillos o rescatistas.

Solicitó que la Coordinación Nacional de Protección Civil diseñe una estrategia para la readaptación, adopción, cuidado y entrenamiento de canes en situación de calle, a fin de que puedan colaborar en diferentes actividades, como lazarillos para personas con deficiencia visual, rescatistas o detectores de enervantes.