Gobierno Municipal pretende regularizar anexos de la ciudad

El Gobierno Municipal realizará trabajo en conjunto con dependencias estatales y municipales para que los anexos de la ciudad se encuentran trabajando dentro de la normativa, evitando que sea utilizados como refugios para delincuentes.

En el año 2020 el municipio de Salamanca, presentó dos ataques a centros de Rehabilitación el cual dejó como resultado una persona sin vida. De igual manera se presentaron estos hechos en municipios aledaños, por lo que se tomaron acciones preventivas.

En torno a ello, César Prieto Gallardo alcalde de Salamanca comentó que es de gran importancia el poder realizar un operativo en conjunto con varias dependencias tanto estatales como municipales para regular estos centros de rehabilitación contra las adicciones.

“Debemos ir con la Jurisdicción Sanitaria V, Protección Civil y Seguridad Pública para ver qué es lo que está pasando para que en los lugares que no se cumplen con la normativa, porque luego en lugar de ser anexos, son lugares para que la gente puedan esconder a los delincuentes”, añadió César Prieto.

Prieto Gallardo, informó que le han hecho llegar información referente a que estos centros de rehabilitación son utilizados con otros fines, al que se tienen establecidos. Además, puntualizó que para poder inspeccionar un anexo se debe de llevar a cabo un proceso jurídico, para no caer en una irregularidad.

“Yo no puedo seguridad pública, Ejército Mexicano y Guardia Nacional para abrir un anexo y decir que no cumplen; debe de haber un proceso jurídico. Tenemos que ir varias dependencias, pero también requerimos la denuncia de la gente. Luego no estamos enterados de dónde hay anexos o un centro de donde la gente se reúne; luego comentan que en las noches hay motocicletas o llega gente, eso no es un anexo”, dijo.

Están viendo el tema de un anexo que se encuentra en la zona centro de la ciudad, el cual se encuentra cerca de la parroquia antigua. De igual manera el alcalde pide el apoyo de la ciudadanía en donde ve que la gente se reúna o lleven a personas contra su voluntad, el cual puede ser un secuestro, por lo cual se tendrá que revisar. César Prieto Gallardo, comentó que se buscará tener un trabajo con las autoridades estatales para hacer equipo y con ello tratar el proceso legal, y se desarrollarán procesos en tema de estos lugares.