Crece el consumo de drogas entre mujeres jóvenes

En Guanajuato, el consumo de drogas ha dejado de ser un asunto exclusivo de los hombres, pues en los últimos dos años se ha visto un incremento en el consumo de sustancias nocivas entre las mujeres, sobre todo entre adolescentes y jóvenes.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Nicolás Pérez Ponce, presidente de la red de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), aseguró que durante los últimos meses el consumo de drogas entre hombres y mujeres ha ido a la par, incluso sin importar su extracto social.





Marihuana y cristal, las drogas más consumidas entre la población juvenil del estado.





Explicó que con anterioridad, el problema de las drogas se daba en grupos específicos e incluso en ciertas colonias marcadas como zonas vulnerables; sin embargo, actualmente ya no existe eso.

Nicolás Pérez Ponce comentó que las drogas más consumidas por las jóvenes en el estado son el cristal y la marihuana, misma situación que se tiene entre la población varonil que atienden en los anexos del estado.









“Ahorita ya es lo mismo, porque ya el problema ya rebaso el límite; actualmente el problema de las adicciones ya no son para un sólo grupo, las drogas ya no escatiman géneros o la posición social, ni si tienes dinero o no, están en todos lados y ya tenemos lo mismo hombres que mujeres en adicción y eso es preocupante”, mencionó.

El presidente de la red de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío aseguró que el problema creció al parejo en hombres y mujeres, derivado principalmente de la falta de comunicación en el núcleo familiar.

“Uno de los primeros factores se ha dado por la falta de la comunicación entre sus núcleos familiares, es decir que la falta de tener relación con sus padres, lo cual ocasiona problemas depresión lo que hace que las personas busquen el refugio en estas drogas”, resaltó.









Por ello, dijo que es urgente que se sigan estableciendo estrategias que impulsen acciones que den resultados de verdad, en el que no sólo estén involucrados los familiares de los adictos, si no las autoridades para evitar que el consumo de drogas se siga proliferando.

“Urge que se sigan difundiendo las causas y los riesgos de las drogas y que esto no sólo sea una 'llamarada'”, dijo.

Nicolás Pérez Ponce reiteró que la red del Centro de Rehabilitación Unidos del Bajío seguirá impulsando acciones para presentar casos de éxito en la recuperación de personas que estaban inmersas en la drogadicción.

“Nosotros seguiremos poniendo nuestro grano de arena, pues regresaremos a seguir dando platicas en calles, colonias y comunidades, pues que uno vaya y manifieste las experiencias, trate uno de abrir el panorama, tanto de familias y personas que no han consumido y las que consumen, cómo buscar ayuda y dónde, sin duda puede cambiar la vida de las personas”.