Garantizan continuidad de obra en comunidad 'Los Duros'

Salamanca, Gto.- Alrededor de 30 habitantes de Los Duros, se presentaron en las oficinas de Presidencia Municipal, para externar su inconformidad en torno a la intervención de particulares en la pavimentación de calle Ignacio Allende de su comunidad, por lo que, exigieron a las autoridades claridad en el desarrollo de la obra, luego de que personal de Obras Públicas no se presentó para atender sus inconformidades.





Acuerdan realizar minuta.





Javier Salmerón, habitante de la comunidad, explicó que, existe la intención por parte de un particular para colocar una tubería en la calle, pese al avance significativo que lleva la obra, lo que implicaría un daño al concreto hidráulico y por ende un atraso en el proyecto que han solicitado desde hace cinco años.

“Nos quieren colocar una tubería en la calle esa se había eliminado y se había solicitado su seyación, pero, nunca se hizo, entonces, obra pública nos dijo que no se podía hace algunos meses y ahora sí nos quieren poner la tubería, los particulares son conscientes de las juntas que se hacen en relación con la pavimentación de la calle, pero no asisten, sin embargo, acuden a la dirección y nos comentaron que les dieron la orden para poder abrir y colocar la tubería, eso nos va a perjudicar porque la obra ya lleva un avance importante y lo que pedimos es que haya claridad con lo que se nos dice, porque no estamos de acuerdo en qué se coloques a tubería y se vuelva a abrir la calle", indicó.





Abastecen de agua a comunidad de La Tinaja. Construcción de Calle Hidalgo contó con 2 millones de pesos





La inconformidad se iba a externar durante una reunión que se tendría con personal de obras públicas en punto de las 12:00 horas del día en la comunidad de San José de Los Duros, pero, al no presentarse los servidores públicos, los habitantes se trasladaron hasta presidencia municipal, en donde fueron atendidos de manera inmediata y se les brindó una solución.

Durante la reunión que se llevó a cabo en la casa de la Cultura de zona centro, personal de obras públicas, aseguró que ese día le ahogó con los particulares y se comprometieron a no colocar la tubería, compromiso que se realizará de manera escrita, para garantizar legalidad y continuar con el proyecto.





Construcción de Calle Hidalgo contó con 2 millones de pesos.

Suministran Agua Potable a la comunidad de la Tinaja

Por su parte, la dirección de Bienestar y Desarrollo Social, abasteció de agua potable a la comunidad de la Tinaja, a través de pipas con más de 50 mil litros, luego de que habitantes de la zona denunciaran la falta del vital líquido, para realizar sus actividades básicas, debido a la suspensión del servicio que será restablecido este viernes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La construcción de la calle Hidalgo en la comunidad La Tinaja, contó con una inversión de 2 millones 612 mil 019.78 pesos y abarca la pavimentación de una longitud de 178 metros a base de concreto hidráulico. Además, se rehabilitará la línea de agua potable y el sistema de alumbrado público, esto de acuerdo a la información proporcionada por la dirección de Obras Públicas, cuya acción contará con recurso 1005 municipal.