Filtración de agua retrasa pavimentación en la comunidad San José de los Duros

A un mes de que se inició la calle Ignacio Allende, los habitantes de la comunidad San José de los Duros, solicitaron la intervención de la dirección de Obra Pública y Desarrollo Social para poder remediar las afectaciones que derivaron de la fuga de agua de campos de cultivo, acciones que han retrasado la obra.





Habían solicitado la pavimentación desde hace cinco años.





“ Lo que nos está afectando es el escurrimiento de agua que no deja avanzar las obras por lo mismo que no deja avanzar y va a continuar afectando al estado de la obra; esta agua es de cultivos que está afectando a la calle principal Ignacio Allende la cual es la principal de la comunidad. El ingeniero nos dijo que no va a quedar bien la obra porque ya hay bastante agua aquí y todas las personas de la calle están disgustadas por estas acciones”, comentó Josefina Lara.

Los afectados dieron a conocer que, los trabajos de pavimentación se iniciaron luego de solicitar la obra desde hace más de cinco años, sin embargo, esta problemática ha retrazado su avance.





Piden apoyo a las autoridades municipales para mediar la problemática.





“Queremos que pare, no le impedimos que riegue en lo que trae una persona que le arregle para que luego ya empiece a regar porque el ingeniero dice que no va a quedar bien la obra y tanto tiempo que tenemos pidiéndola para que por una persona nos la heche a perder no se vale; la obra tiene un plazo y los sembradíos también tienen un tiempo de riego pero el se puede esperar dos días” comentó.

De acuerdo a su proyecto ejecutivo, la obra tendría que estar terminada a principios de marzo, luego de que se cumplan los 75 días de ejecución, sin embargo, esta situación ha causado escepticismo en ello a las más de 50 familias de la comunidad.





Se presenta fuga de agua en otro punto de la comunidad.





“Allá arriba también se nos tiró agua de los regadíos y nos dejaron la calle horrible, pero ahorita el tema es este porque no quieren parar la bomba; el tiradero de agua es porque la bomba no alcanza a sacar toda el agua, por lo mismo si le dieran chance de que nada más sacara el agua que permite la bomba no habría el problema que hay ahorita”, comentó Luis Lozano”

Este problema no solamente se presenta en la parte baja, sino que también el escurrimiento de agua se ha hecho presente en la parte alta de la comunidad, misma que además de afectar a la obra afecta a algunas viviendas de esta calle.

“El pozo de arriba ya se está minando, también ya está afectando en la parte de arriba y la solución es que el señor deje de regar, durante la mañana y noche se llenó el pozo y se tiró el agua; él debe de arreglar su instalación los de la obra ya le arreglaron el tubo pero él no quiere gastar en arreglar la instalación bien” comentó Juliana Salmerón.





Viven alrededor de 50 familias en la comunidad.





Ante ello los vecinos sostuvieron una plática con el agricultor a quien le solicitaron que detuviera el riego para que se pudiera llevar a cabo la obra con normalidad.

“La cosa es que los hombres de aquí no me ayudan a desahogar, el problema es para él todo el rancho, yo puedo parar pero también pido que la gente me ayude a sacar el agua, los hombres solamente se quedan mirando; es un bien para la comunidad, queremos el arreglo, tenemos que unirnos todos para que los hombres me ayuden a sacar toda el agua y con ello podemos empezar a arreglar todo; según le enjarraron pegado a la barda donde se estaba tirando y que con eso quedaría bien; yo no me opongo a parar yo solo pido que me ayuden al trabajo y que les cuesta sacar un bote de agua, se limpia y se arregla; si dejo de regar se podrían perder siete hectáreas de cultivo”, explicó Juan Botello, agricultor de la zona.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Juan Botello, argumentó que buscará cómo retirar la tubería para que no se continúen presentando estas afectaciones y poder continuar con el riego de sus cultivos. De igual manera los habitantes esperan que las autoridades municipales puedan apoyar a que ambas partes puedan llevarse a cabo con normalidad.