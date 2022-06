Habitantes de la comunidad Los Duros piden apoyo en servicios públicos

Cerca de cuatro años los habitantes de la comunidad Los Duros han solicitado apoyo para que se realicen pavimentaciones, así como también piden que se reemplacen las luminarias que se encuentran inservibles. Por lo que piden un acercamiento oportuno de las autoridades municipales.

Ciudadanos de la comunidad de Los Duros, han sufrido por varios años sobre la falta de pavimentación de sus calles, ya que fue aproximadamente cuatro años cuando se llevó a cabo la pavimentación del camino de San Juan de Razos que da acceso a esta comunidad.

Josefina Lara, delegada de la comunidad mencionada, detalló que han generado diversos reportes ante la falla de alumbrado, a lo cual han batallado por varios meses ante la falta de este servicio público.

“No nos atienden, esperemos que nos atiendan el tema del alumbrado; anteriormente con la ex alcaldesa Beatriz Hernández nos la prometió, pero solamente quedó en promesa, además de esto pedimos que nos manden a promotores de Desarrollo Económico porque no conocemos a nadie; lo que más nos aqueja, es el alumbrado, la pavimentación de esta calle Ignacio Allende y nos apoyen con la malla ciclónica del kínder de la comunidad”, dijo Josefina Lara.

Ante lo ya mencionado, en la comunidad de Los Duros, se tiene un total de 250 habitantes, los cuales se reúnen en la calle Ignacio Allende, en el templo de la comunidad. A este comentario el habitante Javier Salmerón, explicó que, los servicios básicos, se han pedido desde más de un año ya que toda la comunidad se encuentra a oscuras.

“Se han hecho los reportes, y nos han atendido muy amablemente, y nos comentaron que posiblemente en esta semana vendrían pero no vinieron, por lo cual le pido al actual gobierno que nos apoye con el alumbrado público, he visto por medio de los medios digitales que van a otras comunidades más grandes a dar atención, y quizá que porque la comunidad es pequeña no se toman en cuenta los servicios, pero también los necesitamos; he visto que el gobierno de César Prieto se lleva bien con el estado y pedimos que en un trabajo en conjunto que nos apoyen con nuestra calle, porque solamente viene políticos a decirnos de lo bonita que está la iglesia, pero nos desentona la calle”, dijo.

En lo que respecta a las necesidades que se presentan en el kínder de la comunidad es referente a que la malla que rodea al kínder se ha visto afectada por la caída de varios árboles, por causas naturales.