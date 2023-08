Fondo para buscadoras no tiene tope: Gobernador de Guanajuato

León, Gto.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el fondo para las buscadoras no tiene un tope y que será reforzado cada que sea necesario.









La mañana de este miércoles el mandatario estatal acudió a la inauguración del Tercer Simposio Internacional de Seguridad Privada, que se está llevando a cabo en León, donde declaró a la prensa la importancia de trabajar con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad y los avances que se han logrado en conjunto.

“Es muy importante seguir trabajando con ellas, es a través de los colectivos como se ha avanzado mucho, es a través de la Comisión Estatal de Búsqueda, yo he sido un gran impulsor y ustedes lo saben, siempre coadyuvar con ellas, pero no sólo eso, exhortó al Congreso que ya se reformará lo que se requería, siempre lo he dicho, el presupuesto para las buscadoras no tiene un tope siempre podrá ser refondeado”, dijo.









Luego de que algunas buscadoras de colectivos de Guanajuato denunciaron que se les quitó la seguridad que tenían por parte de la Secretaría estatal, Diego Sinhue Rodríguez comentó que buscarán la manera de que se les regrese.

Incluso mencionó que el secretario de Gobernación, Jesús Oviedo, retomará los trabajos que en su momento realizó Libia García Muñoz Ledo, antes de dejar el cargo y pasarse a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y que la funcionaria puede ayudar la materia desde su trinchera.









“Hay que revisarlo como se les puede regresar esa seguridad y revisar el tema y no hay mayor problema, hay que retomarlo con Jesús Oviedo, es un tema que veremos con él y si no estaremos ahí en conjunto, somos un equipo”, agregó.

Este 30 de agosto, al menos tres colectivos de León saldrán a marchar por las principales avenidas de la ciudad de León, Irapuato y Celaya para visibilizar las historias y exigir justicia a las autoridades ante la desaparición de sus familiares.