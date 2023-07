FGR no atrajo el bombazo ocurrido en Celaya

GUANAJUATO, Gto.- La Fiscalía General de la República (FGR) no atrajo el caso del bombazo ocurrido en la ciudad de Celaya, informó el gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien además negó que haya fallecido algún elemento de la Guardia Nacional tras dicho evento.

Lo anterior al referirse a la explosión del coche bomba ocurrida en El Sauz de Villaseñor, el pasado 28 de junio al filo de las 11 de la noche, donde era una agresión que iba dirigida a los policías municipales y que al atender el reporte elementos de la Guardia Nacional resultaron 10 elementos atendidos, tres de ellos graves.

En ese sentido, el gobernador, de manera tajante aseguró que “el general encargado aquí en Guanajuato de la Guardia Nacional y del Ejercito Mexicano descartó que un elemento haya fallecido”.

De igual forma mencionó que aunque la solicitud era que la FGR atrajera el hecho, esto no se realizó por lo que la Fiscalía General del estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa es quien tiene el caso en investigación, donde hasta el momento se ha informado sobre la detención de uno de los autores de la explosión.

“El tema se lo vamos a dejar a la Fiscalía (…) no atrajo el caso y ya el fiscal anunció la detención de uno de los culpables. -¿Se confirma el deceso de un elemento de la Guardia?-No, nosotros preguntamos y nos confirmaron que no hay ningún fallecido”, acotó.





Celaya atraviesa una crisis de seguridad.





Cuando una policía funciona y da resultados, no le gusta a los delincuentes, respondió el mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al cuestionarlo sobre la crisis en materia de seguridad que atraviesa el estado de Guanajuato.

Aseguró que desde el ámbito de competencias se ha logrado un trabajo coordinado con los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y que ello se ha visto reflejado en las detenciones de criminales.

Insistió en que cuando se realiza una actividad que incomoda al crimen organizado, la respuesta que tienen es el ataque hacia los cuerpos de seguridad, sin embargo, sostuvo que el trabajo no cederá aún y con el homicidio de los uniformados.

El titular del ejecutivo estatal aseguró que las Fuerzas de Seguridad Pública del estado (FSPE) con el apoyo de los municipios y la federación continuarán su trabajo para dar resultados en materia de seguridad, ya que el compromiso es darle a la ciudadanía un clima de tranquilidad.

Y es que los ataques dirigidos contra la policía y que también ha afectado a la Guardia Nacional, en lo que va del año acumulan 39 policías asesinados, de los cuales en el mes de junio se presentaron 12 uniformados muertos, siete mujeres y cinco hombres.

Lo anterior de acuerdo al conteo de Causa en Común donde refieren que en lo que va del año, en México, se han asesinado al menos a 204 policías, al ser las entidades como Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y Colima donde se tienen una mayor registro de asesinatos.

Guanajuato encabeza la lista con 39 casos; mientras que Zacatecas y Chihuahua, cada una con 17 casos; en seguida se encuentra Michoacán y Colima con 13 casos y Jalisco, 12 casos.





Suman 39 policías asesinados.





Finalmente al arranque del presente mes de julio se tiene registro del letal ataque a un Policia Municipal de Tarimoro fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de una refaccionaria, donde también falleció un civil que acompañaba al agente de seguridad y el dueño del establecimiento resultó lesionado.