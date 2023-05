Festejan a madres salmantinas en su día

Alegría, amor, orgullo, fueron las emociones que experimentaron varias madres salmantinas, durante los festivales del "Día de las Madres" en diversas escuelas de la ciudad de Salamanca. Además durante este día se registró un repunte del 60% en el servicio de alimentos, con las cuales, se espera compensar las bajas ventas que han tenido en el año.

El 10 de mayo comenzó con el tradicional festival del “Día de las Madres” en escuelas de nivel básico y media superior de Salamanca, como Guadalupe Arroyo, Alfonso Sierra Partida, la Preparatoria Salamanca, entre otras, asimismo, hubo otros centro educativos que empezaron con las celebraciones desde el 9 de mayo.

Durante los festivales, las mamás pudieron disfrutar de bailables, regalos, flores y representaciones que sus hijos en conjunto con sus maestros prepararon para ellas, actividades con las que dijeron sentirse complacidas y algunas otras hicieron lo imposible por estar presentes a pesar de su trabajo como fue el caso de Adriana Vidal, quien solicitó permiso a su patrón para disfrutar este día con su pequeño.

“Yo me la estoy pasando muy bien con mi hijo, pedí permiso en el trabajo para poder estar con él y ahorita regresare a laboral, con tal de estar con él este día me la jugué, porque lo vale y lo merece y no me arrepiento, porque verlo participar hizo que me conmoviera a las lágrimas”, dijo.

Por su parte, Jazmín López Herrera, manifestó que este día saldrá a desayunar con su hijo y posteriormente pedirá comida para disfrutar con su mamá y el resto de su familia, ya que, al ser un día tan especial “hoy no nos toca cocinar”.

La celebración de Día de las Madres, se ha convertido en una temporada tan importante no solo para las familias, sino para los servicios de alimentos y restaurantes, pues, se incrementa de manera considerable las reservaciones y pedidos a domicilio.

Carlos Gustavo Baca, propietario del Asador del Rey, un servicio de alimentos en la ciudad, dijo que, para este 10 de mayo, la economía ha comenzado a repuntar, pues, actualmente cuenta con 12 reservaciones y 25 pedidos, sin embargo, confía que durante este día se agreguen más.

Local "¡Por mis hijos todo!"

“Creo que se están moviendo mucho la economía, tenemos el 80% de la ocupación ya reservada y tenemos programados bastantes pedidos, lo que no ha sido todo el año y esperamos que de aquí sea un parte agua para avanzar en ventas”, finalizó.