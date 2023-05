A pesar de la situación, Virginia Elvira Pantoja no deja de trabajar

Virginia Elvira Pantoja García, es una madre salmantina que se enfrenta a la incertidumbre y temor de trabajar en el mercado Tomasa Esteves, sitio que se ha convertido en una zona insegura en especial en sus inmediaciones, sobre todo en los últimos dos años. A pesar de ello, no deja de ver a este lugar como su segundo hogar y aunque sus hijos le han insistido en que deje de trabajar debido a la inseguridad, se niega hacerlo por los recuerdos y momentos que atesora este lugar.

Quika, como también la conoce en este centro de abastos, ha trabajado desde hace más de 40 años en este lugar, primero con su madre, de quien heredo el gusto por el comercio y luego por necesidad, para ayudar a su esposo en la manutención de su hogar y sus 12 hijos.

Han pasado los años y con ellos se vinieron grandes cambios, entre los que destacan, las bajas ventas que tiene el centro de abastos en la actualidad y la crisis de inseguridad en el mercado Tomasa Esteves, este último ha sido un tema de discusión en su familia, quienes le piden ya no acuda a este espacio por temor a que no regrese.

“Mis hijos, me han dicho que ya no venga a trabajar, pero la verdad es que a mí me gusta mucho lo que hago, porque conozco gente nueva todos los días y aunque hay días en los que vengo a trabajar con miedo por l inseguridad que hay aquí, la verdad, es un sitio que disfruto y en el cual, quiero seguir escribiendo mi historia”, explicó.

A pesar de su cariño por este centro de abastos, este 10 de mayo se tomará el día para disfrutarlo con su familia, en donde, espera que su mayor regalo sea el cariño, amor y convivencia con cada uno de ellos.

El Día de las Madres es una festividad anual que rinde honores a la labor maternal. En México, se celebra anualmente el 10 de mayo, es un día de celebración que recuerda la importante labor femenina dentro del núcleo familiar.