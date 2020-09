Existe trato diferente a municipios en cuestión de seguridad: Bety Hernández

La alcaldesa Beatriz Hernández lamentó el trato diferenciado que ha dado el Gobierno del estado en materia de seguridad pública a los municipios, ya que mientras a Celaya se la han entregado 121 millones de pesos para patrullas y equipo a este municipio se le ha castigado.

“Me gustaría que me entregaran la mita de esos 121 millones de pesos... Con la mitad estaríamos (en materia de seguridad) del otro lado”, dijo la presidenta municipal Hernández Cruz.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Rinde Pre Informe de Gobierno la alcaldesa Beatriz Hernández

Agregó que la falta de recursos del estado al municipio no ha sido por falta de gestión, ya que ”yo toco puertas, levanto la mano...que me digan cual es la diferencia con Irapuato y Celaya. Estos municipios del corredor industrial están con los mismos temas de la agenda de seguridad ya que la inseguridad no cesa, por lo que es un mal que se tiene que combatir con mayores recursos.

Me gustaría que me entregaran la mita de esos 121 millones de pesos... Con la mitad estaríamos (en materia de seguridad) del otro lado

Beatriz Hernández | Alcaldesa de Salamanca

Informó que el municipio cuenta con 60 policías sumados a los de la Federación y “es lo que existe con un nivel de inseguridad complicado y no voltean a Salamanca. Que diferencia hay, si Salamanca es Guanajuato y Guanajuato es México" señaló.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local [VIDEO] Confirmado: sí habrá Expo Agroalimentaria Guanajuato y será presencial y virtual

Manifestó también que con los recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaeg) de ejercicio fiscal se espera terminar la construcción del edificio que dejaron en obra negra para el C4.

Asimismo informó que su Segundo Informe de Gobierno se llevará a cabo el próximo lunes a las 9:00 horas con la presencia de únicamente 50 o 60 invitados, cumpliéndose con los protocolos de sana distancia y el uso de cubrebocas.

Finalizó al decir que se giró invitación a los tres ordenes de gobierno en el estado, sin embargo no han confirmado quienes asistirán a este evento protocolario.