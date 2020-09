Rinde Pre Informe de Gobierno la alcaldesa Beatriz Hernández

La alcaldesa Beatriz Hernández realizó un pre Informe de Gobierno 2020 a los habitantes de comunidades rurales de la región circundantes a Cerro Gordo resaltando la ejecución de obras, servicios, salud y seguridad. Exhortó a la sociedad salmantina a trabajar unidos para salir adelante y fortalecer el desarrollo del municipio.

En la reunión informativa a la que asistieron cerca de 100 vecinos y lideres de la comunidad la alcaldesa destacó el programa Plan Alimentario Juntos por el que se ha hecho llegar más de 170 mil porciones calientes de alimento a familias de escasos recursos de comunidades rurales y colonias populares.

“El informe no es solamente dar cifras, es darles a conocer el trabajo de la administración, de todo este equipo que trabaja y me acompaña en la administración pública municipal, la cual encabezo con muchísimo orgullo. Es importante que se den cuenta de que es lo que hemos venido haciendo, pero también es importante hacer del conocimiento a ese gran equipo, comprometido, que no sabe de horarios, no sabe de días festivos, ni de sábados, ni de domingos y que siendo necesario el trabajo, así se hace y se hace bien”, dijo en el reciento de la Ex Hacienda de Cerro Gordo.

Destacó la alcaldesa que “el informe es al final del día el conjunto de esfuerzos y trabajo que hacemos juntos con ese equipo, pero también con ustedes (los ciudadanos). Porque si ustedes no me hicieran del conocimiento sus necesidades y no participaran de los programas difícilmente seria posible rendir cuentas de manera clara y transparente como lo hemos venido haciendo.

En el evento con la presencia de directores de la administración municipal dijo que “como las acciones se notan y las buenas acciones se notan más, venimos a decirles que ha pasado en este ultimo año en San Rafael de Cerro Gordo, Valencia, Valencia de Cerro Gordo, El Divisadero, El Socorro, Hacienda Vieja, La Salud, Rancho los Ramírez, San Felipe, San José de la Montaña, San Juan de Carrizales, Santa Catalina de Peña, Santa Rita y Zapote de Palomas. Hemos realizado obras y ustedes han sido testigos de los trabajos”.

Enumeró que en Cerro Gordo se rehabilitaron las calles Tomasa Esteves, Primavera y Villa de San Rafael. También en el Divisador se amplió la linea de electrificación en calle 8 de Marzo. Las Flores en San Juan de Carrizales. En Valencia de Cerro Gordo se hizo la pavimentación de la calle Allende y se instaló la línea eléctrica y la red de distribución que trajo a la comunidad mejores condiciones de vida.

Hernández Cruz destacó además el inicio del programa alimentario Plan Juntos 5 Meses en medio de la pandemia por el COVID-19M, en la cual el municipio fue el punto donde se detono rápidamente el coronavirus convirtiéndose en el epicentro de la emergencia sanitaria.

Ante estas circunstancias epidemiológicas se determinó ir de la mano con el Ejército Mexicano en el Plan Alimentario con “un apoyo impresionante en la elaboración de alimentos y su acompañamiento en la entrega. Fueron, agregó, 18 puntos de distribución y se han entregado a la fecha más de 170 mil porciones de alimento”.

En la agenda de seguridad destacó los resultados que se han dado en las últimas semanas en la recuperación de vehículos robados y resaltó “tengo el compromiso y lo digo de frente, de trabajar minuto a minuto con todos los cuerpos de seguridad. Ellos saben cual es la meta que tenemos.

La alcaldesa agradeció el trabajo coordinado del delegado municipal, Jesús Gallardo; de la presidenta del Copladem, Alejandra Herrara Ramírez y del presidente del Consejo Comunitario, José Luis Alfaro. Ustedes son la voz de la comunidad y yo la voz de Salamanca y por consiguiente tengo la responsabilidad de responderles a ustedes y tocar puertas y levantar la voz en favor de los salmantinos”.