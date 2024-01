Estoy lista para el reto más importante de mi vida: Libia Dennise García

León, Gto.- La precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, cerró su precampaña en el municipio de León, en donde más se siete mil militantes y simpatizantes panistas la arroparon, en donde dijo que el estado está por iniciar un nuevo comienzo en su historia.

Ante una multitud que abarrotó la emblemática Plaza de los Mártires, en León, Libia Dennise García Muñoz Ledo expresó su agradecimiento y optimismo por el arropo recibido durante casi dos meses de intensa precampaña.

"Este es un nuevo comienzo que está lleno de esperanza, que está lleno de la gente, porque ustedes son el corazón de este proyecto", afirmó la precandidata, entre aplausos y porras para su proyecto.

La Plaza de los Mártires vibró con la energía del panismo, de quien Libia Dennise García destacó que está más unido y más fuerte que nunca, además de que está listo para enfrentar la batalla más importante de los últimos años.

"Vamos a la batalla más importante, por seguir conservando la confianza de la gente y desde aquí le decimos a Guanajuato que no les vamos a fallar", enfatizó Libia Dennise García, quien resaltó que ha recorrido todos los municipios del estado para escuchar las inquietudes de la militancia.

Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó la importancia de conocer Guanajuato a fondo, pues sólo así se puede lograr un proyecto de gobierno con total eficacia.

"Aquel que no conoce Guanajuato, ¿cómo va a poder gobernar este estado? Aquellas que nunca han recorrido sus municipios, ¿cómo van a querer gobernar este estado que tiene gente que trabaja para mejorar con empeño el futuro?", cuestionó la precandidata panista.

Además, Libia Dennise García dijo que en medio de la polarización política que caracteriza a algunos sectores, se debe resaltar la importancia de construir un proyecto que escuche a la gente y toque los corazones de las y los guanajuatenses.

"Mientras que otros le apuestan a la división, a la polarización, nosotros hacemos equipo con la gente", afirmó, subrayando la unidad como clave para construir uno de los mejores estados del país.

La precandidata panista cerró sus actividades de precampaña con un llamado a la unidad y a estar listos para iniciar la campaña el próximo dos de marzo.

"Esta precampaña se las dediqué a las mujeres desde el primer día, por ustedes estoy aquí, porque ustedes me han hecho llegar a donde estoy", manifestó, al tiempo que se dijo comprometida con abrazar la causa de las mujeres.

Libia Dennise García estuvo rodeada por liderazgos panistas y acompañada por su familia y agradeció al panismo guanajuatense por el apoyo recibido en esta etapa.

"Me siento muy orgullosa de decirles que me he encontrado con un panismo unido, un panismo fuerte, un panismo que está más activo que nunca", concluyó Libia Dennise García.