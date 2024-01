Este mes podría darse a conocer nuevo director de Seguridad Pública

Tras cinco meses en que la Dirección de Seguridad Pública quedó acéfala, el presidente municipal, César Prieto, confirmó que ya cuenta con un perfil que pudiera incorporarse a las funciones a finales de mes; respecto al tema reconoció que Salamanca vive un problema “grave” de inseguridad derivado de las adicciones. En este sentido, durante 2023 se iniciaron 181 carpetas de investigación por este delito, lo que representó un incremento del 30% respecto al ejercicio anterior.

“Yo espero este mes, de ser posible, ya poder tener un director de Seguridad Pública, que no implica que no haya un director que no estemos trabajando, hay un encargado de despacho que es el secretario del Ayuntamiento, que igual todos los días está en contacto con el comisario, con las autoridades, tengo un perfil que estamos analizando, esperemos que pronto podamos dar ese anuncio”, comunicó el edil.

César Prieto reconoció que el problema de inseguridad que enfrenta Salamanca deriva de las adicciones.

Desde el 31 de agosto en que renunció el anterior titular de la dependencia, el mando operativo recayó en el comisario, en tanto las cuestiones administrativas en el secretario del Ayuntamiento, cuya coordinación ha coadyuvado a mantener su funcionamiento, sin embargo, en este contexto, César Prieto reconoció que el problema de inseguridad que enfrenta Salamanca deriva de las adicciones.

“Estamos trabajando, sé que es complicado que tenemos un problema grave de inseguridad en Salamanca derivado del tema de las adicciones, como municipio estamos trabajando con las herramientas que tenemos y con los que nos manda la ley, obviamente también hay otras autoridades que están coadyuvando, yo agradezco a la Guardia Nacional, al Ejército y FSPE que estamos trabajando”, concluyó.

Por su parte, el consultor y especialista en Seguridad, David Saucedo, opinó que dentro de la reestructuración para revertir el incremento en la incidencia delictiva en Salamanca, es necesario crear una Secretaría de Seguridad Pública orientada a realizar y a ejecutar programas enfocados a la prevención general de los delitos; hacer efectiva la investigación y persecución de éstos, así como la aplicación de las infracciones administrativas; luego de las malas decisiones que se han tomado en torno a la elección de directores de Seguridad Pública, debido a la rotación que se ha tenido en el cargo en estos dos años de administración.