Arrancan operativo de vigilancia en zona norte por fríos

Dinorath Lastiri Gómez, directora de Protección Civil, informó que desde el mes de noviembre se comenzó con el operativo de vigilancia en comunidades de la zona norte, luego de que se pronosticaron más de 50 fríos para la temporada invernal.

En ese sentido, la funcionaria municipal, dijo que, durante los operativos invernales se hacen recorridos por la ciudad, para revisar si hay personas que requieran algún apoyo, además también se realizan inspecciones de pirotecnia, así como brindar recomendaciones a la población de las zonas vulnerables ante bajas temperaturas.

Lastiri Gómez, “tenemos pronóstico de bajas temperaturas de cero o menos cero y más en la Zona Norte, tenemos la parte oficial que va a hacer mucho frío, ya lo estamos sintiendo, apenas estamos iniciando y ya tenemos temperaturas bajas, entonces, pues, hay diversas recomendaciones a manera preventiva como alimentarse bien, vitamina c, andar abrigados, cuidar a los menores de edad, a las personas adultas y cuidarnos de esos cambios bruscos de temperatura y también del juego, no porque muchas veces prenden fogatas y eso nos puede llevar a tener alguna situación de riesgo”, explicó.

Asimismo, en esta temporada se recomienda: utilizar luces tipo led, consumen menos energía, revisar que los contactos no estén dañados y no sobrecargarlos, al salir de casa se deben a pagar todas las luminarias y colocar el árbol navideño sobre bases firmes, alejado de pasillos y corrientes de aire.

De igual forma, aseguró que, también se efectúan inspecciones de vigilancia en zonas donde radican indigentes, desafortunadamente, en muchas ocasiones, estas personas prefieren quedarse en la calle en lugar de aceptar el apoyo que les brinda el gobierno, por lo que, no se puede brindar algún otro apoyo.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío Núm. 11 se desplazará sobre el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical.