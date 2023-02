“Este cuate va para fuera, vamos a sacar a Morena de Palacio”: Fox

León, Gto., (OEM-Infomex).- El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, declaró que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, saldrá de Palacio Nacional tal como salió el PRI en el año 2000 de los Pinos.

Agregó que no está preocupado por los señalamientos que le hizo AMLO esta semana desde la tribuna de la rueda de prensa matutina, donde el líder de la Cuarta Transformación pidió que se le investigara por haber contratado en su administración a Genaro García Luna al frente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen.

“Aquí vamos a estar en pie de lucha, el país no se toca, el INE no se toca, el voto no se toca y este cuate va para afuera, así como sacamos al PRI de los Pinos en su época, hoy vamos a sacar a Morena de Palacio”, expresó Fox Quesada.

“Necesitamos sacar a este moreno de Palacio Nacional, esta es la fuerza ciudadana, este es el nuevo México, activo y defendiendo sus instituciones, el INE prevalecerá, el INE no se va a debilitar, mucho menos nos quitarán nuestro voto, México ha construido con muchísimo esfuerzo la hermosa democracia que hoy tenemos, democracia conquistada el 2 de julio del año 2000, hoy la estamos defendiendo”.

Por el contrario, enfatizó que quien debe ser enjuiciado, es quien está al frente del sexenio que tiene más muertos por el crimen organizado en el país.

“Tiene muchísimos muertos, muchísimos falsos logros, muchísimos errores y sobre todo una desviación hacia algo que nadie en México queremos, no queremos ser Venezuela, no queremos ser Cuba, somos México”.

El político estuvo presente en León para marchar junto a 10 mil ciudadanos que acudieron a la defensa del INE, Fox reiteró que “el INE no se toca y nuestro voto no se toca, la patria es nuestra, México es nuestro, existe confianza en los ciudadanos, mientras estemos de pie y luchando no nos tocan”.

“La democracia esta fuertemente amenazada por un señor que no quiere más que poder y más poder, de ninguna manera entiende lo que es la democracia y lo que es la libertad, pero se va a enfrentar a este pueblo, a esta ciudadanía activa, a esta ciudadanía que defiende al INE y que se va asegurar que nuestro voto no se toca y ganaremos en 2024”, dijo.

En materia local, sobre las voces de panistas como Juan Carlos Romero Hicks, que señalan que Guanajuato debe hacer alianza con el PRI, dijo que debe de llevarse a cabo en todo México la alianza PRI-AN.

“Seguro que sí, yo creo que debe de hacerse en todo el país, la tenemos que hacer esta alianza, para que el 2024 ganemos contundentemente, aun en Guanajuato, así debe de ser”.

Sobre la postura del PAN de Guanajuato, quien no desea dicha alianza, el ex mandatario señaló que se cambiará de idea, “bueno, están analizando a nivel nacional, ya esta decidida, y seguramente en Guanajuato reflexionarán”.

Enfatizó que existe confianza que el PRI no se bajará de la alianza en el 2024 y le respetará al PAN que lleve la mano en la elección del mejor candidato para la presidencia de la República,

“Ya estamos totalmente confiados, estamos trabajando juntos, sin duda alguna muy firmes y muy decididos, Alito (Alejandro Moreno) todos los días declara que está en lo dicho, tenemos confianza en que en esta ocasión a sí va a ser y que iremos todos juntos a la elección del 2024”.

En cuanto al auto destape de Beatriz Paredes, quien estuvo en Guanajuato para levantar la mano y señalar que quiere ser presidenta de México y la abanderada de la Alianza PRI-PAN, dijo que es una buena candidata de la oposición.

“Tenemos tantas presidentas, como Beatriz Paredes, como Lily Téllez, como Xóchitl Gálvez, son una baraja de lideresas que no tienen con que equipararlas los de Morena”, concluyó.