“Hay que echar montón”, dijo Fox a Unid@s

León, Gto.- Luego de que surgiera el grupo Unid@s que tiene el objetivo de contrarrestar a la Cuarta Transformación conformado por un grupo de políticos, el ex presidente de México, Vicente Fox, aseguró que van a surgir más grupos y su propuesta fue “echar montón” para salvar a México de la 4T.

Fox hizo una especial invitación a la clase media de México para en conjunto ponerse a trabajar en salvar al país de la destrucción que se está registrando en la actualidad.

“Yo particularmente invito a la clase media de México, tenemos que salvar México, ya hay que ponernos a trabajar en serio, unidos con ese grupo con muchos más grupos toda la sociedad civil organizada, todos los partidos políticos, ahora sí que hay que echar montón porque la manera en que está siendo destruido nuestro país en este momento tiene que ser detenida de inmediato, de otra manera vamos a pagar muchas cosas catastróficas con nuestro país”, dijo.

Unidos está conformado por Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México e hicieron un llamado a ciudadanos, organizaciones y partidos políticos de oposición a trazar la ruta para llevar a México hacia un destino de paz, seguridad, desarrollo e inclusión.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Yo creo que es sólo un grupo de muchos más que van a surgir, la sociedad civil es mucho más grande que ese grupo unido, pero la invitación me parece muy a tiempo y muy sólido, así es que trabajemos todos unidos, todo México”, agregó el guanajuatense.

Tras hacer un diagnóstico del desastre y la falta de resultados del gobierno actual, así como reconocer los errores e incumplimientos de gobiernos anteriores y partidos políticos, este grupo convocó a la ciudadanía a la defensa del INE y de las instituciones electorales, a la promoción y defensa del voto y al diseño de la propuesta ciudadana del programa de gobierno para la siguiente administración a través de una plataforma digital.

“Yo invito a Unidos a que arranquen invitando a todos los que no están ahí, todos, todos, todos, repito, México es un país de organizaciones no gubernamentales y una sociedad civil fuerte y una clase media que está dispuesta a jugarse el todo por el todo para salvar a nuestro país”, agregó el ex panista.

Unid@s señaló la urgencia de hacer a un lado las diferencias y promover la participación para que sea la ciudadanía la protagonista en esta hora de definiciones nacionales. Consideraron que México necesita un Acuerdo Ciudadano Político que defina la nueva relación con los partidos políticos y que facilite la existencia de un amplio bloque opositor que presente candidaturas de unidad para los cargos de elección popular en las elecciones de 2023 y 2024, bajo el compromiso de que los partidos que lo integren gobiernen en coalición.