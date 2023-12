Estado debe priorizar atención a personas adictas

Irapuato, Gto. (OEM).- Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que urge que las autoridades tengan programas para la atención a personas adictas y no sólo de prevención, pues en el estado ya hay miles de personas adictas a algún tipo de sustancia, por lo que esto presenta un riesgo para el estado

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, el presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), aseguró que los programas de prevención con los que cuenta el estado como lo es la estrategia Planet Youth son programas que pueden dar buenos resultados en que no haya más personas adictas.

El presidente del CRUB aseguró que programas de prevención son buenos, pero no se debe dejar aun lado a los que ya son adictos.

“El tema de prevención de adicciones el estado está trabajando con el Planet Youth, pero un plan de tratamiento a personas que ya cuenta con una adicción no hay”, dijo.

Explicó que si bien estos programas ayudarán en que en un futuro no haya personas con adicciones esto no se va a erradicar al 100% hasta que no se le dé la misma atención para atender a las personas que ya son adictas a alguna sustancia en el estado.

“Esto es una cadena, alguien enfermo de una adicción puede ser la ventana de acceso a que alguien no adicto se convierta en uno de ellos, por lo que es urgente que haya un plan para darle atención, pues si nos quedamos con sólo la prevención, pues entonces no vamos a terminar nunca con el problema”, mencionó Pérez Ponce.

Por ello, Nicolás Pérez Ponce agregó que es urgente que el estado y sus municipios se involucren más en la atención así como en la regularización de Centros de Rehabilitación con el fin de que las personas que son adictas puedan atenderse de manera concreta y que esto traiga mejores resultados.

“Si se involucran todos en esta situación, el estado regularizando, los espacios dignos, los municipios con constante revisiones y con estos programas de prevención sólo así vamos a tener resultados de verdad”.