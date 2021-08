Esperan reunión con comerciantes de ocasión

La Dirección de Fiscalización y Control buscará trabajar de la mano con los comerciantes de ocasión que se establecen para las próximas fiestas patrias, por lo que se tendrá reunión en los próximos días.

Directora de Fiscalización y Control, Lourdes del Rosario Ruiz Rico.

La directora de Fiscalización y Control, Lourdes del Rosario Ruiz Rico, expresó, que hasta la fecha no se ha tenido un acercamiento con los comerciantes de ocasión del mes de septiembre, sin embargo en los próximos días se espera reunir tanto con autoridades municipales como comerciantes para revisar las estrategias de trabajo en las fiestas del mes patrio.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Solicitan condonación en el pago de plaza a comerciantes

No obstante, la directora puntualizó que la ubicación de los comerciantes será determinada de acuerdo a la semaforización con la que se esté trabajando en el estado, “aún no sabemos en dónde se instalarán y cuántos puestos de ocasión podrán trabajar, pero creemos que será con un aforo del 75% siempre y cuando no se cambie de color de semáforo”.

Además la servidora pública mencionó que en caso de que se instalen deberán de contar con las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas por parte de los comerciantes y visitantes, así como los despachadores de gel antibacterial, entre otras.

El comercio de ocasión ha sido uno de los sectores más golpeados desde el inicio de la pandemia, por lo que la directora hace un llamado a la población a que no bajar la guardia y que se sigan manteniendo muy presentes las medidas de sanidad, pues es la manera de salir adelante con el comercio local.