Solicitan condonación en el pago de plaza a comerciantes

La Unión de Comerciantes 2 de Octubre, buscarán solicitar a las autoridades municipales la condonación del pago de plaza, luego de trabajar con número rojo desde el comienzo de la pandemia el año pasado.

El descuento sería del 80%.

El representante de la organización, Joel Guerra Razo, expresó que esperan tener una reunión con las autoridades correspondientes para crear estrategias que los puedan ayudar en cuestión del pago de plaza con un 80% de descuento, tal y como habían acordado con el anterior director de Fiscalización y Control, Agustín García Becerra, debido a la poca afluencia de personas en la periferia del mercado, lo que impedirá que logren recuperarse al 100 por ciento y puedan cumplir con este requisito.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Últimos meses del año la esperanza de comerciantes

Además manifestó que son varios compañeros los que han optado por pedir prestado para surtir su mercancía, pero al no generar una buena ganancia terminan endrogándose en su totalidad con los usureros. “Hay extranjeros que andan prestando dinero a los comerciantes para surtir sus puestos, pero al no haber gente pues no sacan ni para pagar lo prestado y se siguen endrogando mas”.

Antes de la pandemia se hizo un pago de plaza con un periodo del 2019 al 2021, que fue alrededor de 11 mil pesos, sin embargo el líder comercial aseguró que las afectaciones serían estratosféricas en caso de que no se les otorgue una condonación.

“Creo que sí nos darían en la torre, porque ahorita estamos sacando para gastos primordial, los más básicos, pero para guardar o tener un ahorro no ha alcanzado, ya que estoy seguro de que de todos nuestros integrantes de la Unión 2 de Octubre sólo un 20% tendría los ingresos suficientes para realizar el pago de la cuota”, explicó.

Por ello solicitó una reunión con las autoridades de Fiscalización y Control para llegar a un acuerdo sobre este tema, que les genera demasiada preocupación.