Descartadas nuevas jornadas de vacunación contra la Covid-19

Por el momento no se tienen consideradas ni en el estado ni en el país nuevas jornadas de vacunación contra la Covid-19, tanto e primeras dosis como de refuerzos, pues no hay biológico disponible en México, además de que la vacuna cubana Abdala no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por ello en la entidad no será aplicada.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien dijo que de acuerdo con las proyecciones, durante 2023 no habría más vacunas contra la Covid-19 y se está a la espera de que pueda ser encontrada una fórmula que permita combinar las dosis contra la influenza y contra el coronavirus en una misma aplicación, que podría ser lo ideal.





En el estado se aplicaron más de 11 millones de vacunas.





“Todavía no se ha mencionado si habrá una política pública que nos permita vacunar cada año, como la influenza, tal vez el siguiente año, porque no solamente México, sino la Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado a favor de vacunar nuevamente.

“Ahorita con estas 11 millones de vacunas que aplicamos, la verdad es que tenemos una ocupación hospitalaria muy bajita, por influenza y por Covid, pero ojalá, es lo deseable y es lo que estamos esperando que se anuncie, que se nos permita vacunar como la influenza, que haya una política pública de vacunación para cuando empiecen los casos, allá por octubre, se nos permita vacunar, o que en algún momento, la reingeniería de las vacunas pueda venir en el mismo biológico tanto la de la influenza y Covid”, dijo el secretario de Salud.

Ante ello, Daniel Díaz Martínez descartó que haya riesgos de rebrotes de la enfermedad, pues que ya se alcanzó de cierta manera la inmunidad colectiva o de rebaño, aunque no por ello se deben descuidar las medidas, como lavado constante de manos, tener buenos hábitos de salud y disminuir el consumo de cigarro, por ejemplo.

“Es un escenario muy diferente, nada que ver, ya no va a ser un escenario como el que vivimos hace un año, hace dos años.

“Las vacunas protegen para que no les dé un cuadro grave y que los lleve al hospital o incluso la posibilidad de morir, pero hay que seguir lavándose las manos, tener un estilo de vida saludable, dejar de fumar, eso también protege mucho, alimentarse adecuadamente, para que el sistema inmunológico nos proteja contra esto y muchas de las personas que piensan que no les dio y ya les dio y entonces tienen anticuerpos, ya hay una inmunidad colectiva o de rebaño, por eso ya no es el escenario donde dependamos exclusivamente de las vacunas, como la primera vez”.





La vacunación que hubo en Guanajuato permitió alcanzar inmunidad colectiva.





Además, Daniel Díaz Martínez señaló que la vacuna cubana Abdala no ha llegado al estado, pero aun si hubiera llegado, habrían esperado a que la Organización Mundial de la Salud la hubiera autorizado para entonces sí aplicarla en la población guanajuatense.

“Mientras no esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud no la aplicamos nosotros, además de que no nos ha llegado, entonces esperaremos a que se apruebe, si la Organización Mundial de la Salud dice que es una vacuna con toda la objetividad que sirve, la aplicaremos, pero no nos ha llegado”.