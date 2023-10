En Guanajuato sólo se aplicarán vacunas anticovid avaladas por la OMS: Díaz

Irapuato, Gto.- En Guanajuato sólo se aplicarán biológicos contra la Covid-19 avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir sus nuevas sepas.

Así lo dio a conocer, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, quien en entrevista explicó que aunque hasta el momento la Federación no ha formalizado el envío de vacunas anticovid a la entidad, como ya lo ha hecho en otros estados, advirtió que éstas tendrían que estar avaladas por la Organización Mundial de la Salud para ser aplicadas a las y los guanajuatenses.





Buscarán más alternativas.





Cabe resaltar que la federación ha estado anunciando que a los estados del país estarían llegando nuevas dosis de refuerzo ante el virus de la Covid-19 de que la vacuna cubana Abdala y la mexicana Patria.

Con base en ello, el funcionario estatal dijo que en caso de que estos mismos biológicos sean los que se manden al estado, estas no se podrían aplicar hasta que no haya una aprobación, pues aseguró que estas no cuentan con estudios internacionales que avalen su seguridad y eficacia para combatir el coronavirus en sus nuevas sepas.





Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.





“Hasta el momento al estado no nos han dicho ni cuándo, ni cuántas dosis de las vacunas nos van a llegar, pero lo que nosotros estamos diciendo es que sí tiene que ser una vacuna reconocido por la Organización Mundial de la Salud, para que avale que su ingeniería este diseñada justamente para protegernos contra las nuevas sepas de Ómicron”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si el estado estaría dispuesto en comprar vacunas, fue tajante y aseguró que pese a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) habría anunciado la convocatoria dirigida a las compañías farmacéuticas responsables de vacunas contra el Covid-19, con el objetivo de facilitar la transición de la autorización de uso de emergencia al registro sanitario de permiso definitivo, ésta ya no ha avanzado, por lo que el estado no ha podido ir viendo posibles panoramas.

“La Cofepris había anunciado la importación y luego poner a la venta las vacunas, pero pues eso sólo fue una declaración porque hasta el momento Cofepris no ha permitido que ninguna entidad federativa compre las vacunas”, agregó.