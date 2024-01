Esperan consolidar estrado al aire libre en Valtierrilla para 2024

Agustín Rodríguez García, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe de Valtierrilla, dijo que espera arrancar con el proyecto del estrado al aire libre en 2024, proyecto que tendrá la finalidad de promover la cultura, deporte y arte en la niñez y juventud de la comunidad y, con ello, reducir las posibilidades de introducirse al crimen organizado.

Te recomendamos: Se tambalea fiesta de San Berbabe por inseguridad en Valtierrilla

El proyecto ejecutivo fue efectuado por el Colegio de Arquitectos de Salamanca, hace aproximadamente un año y contará con inversión bipartita, es decir, municipal y religiosa, esta última será de 500 mil pesos, sin embargo, la construcción del espacio no se ha concretado debido a una serie de adecuaciones que solicitó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y firmas en algunos documentos.

Se busca reconstruir el tejido social.

El sacerdote explicó que el retraso en la obra no es una cuestión de negligencia o falta de recurso por la iglesia y el municipio, sino a problemas en la ubicación del estrado, ya que la idea original era que el foro se localizará en medio de los dos templos, pero el INAH no autorizó la ubicación, pues, este tipo de obras no puede competir con los edificios religiosos, especialmente con el Templo de San Bernabé que es el más antiguo.

Proyecto se edificará en atrio del templo.

“Se mandó una nueva solicitud con una reubicación y es pegadito a lo que era el Centro de Salud, esta la aceptaron, pero nuevamente hicieron otras observaciones como que el aspecto de la fachada del estrado era demasiado vistosa e iba a opacar a los edificios de las iglesias, ya por último aceptaron todo y dijeron que la solicitud que había mandado el municipio no llevaba mi firma y tuve que hacer una nueva con mi firma para que puedan continuar los trámites, esta disposición era necesaria, porque puede dar la impresión como que municipio me está invadiendo en contra de mi voluntad y no es así”, indicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La edificación de un estrado al aire libre en la Parroquia de Valtierrilla, tiene como objetivo promover el arte y la cultura en los jóvenes y niños de la comunidad y potencializar sus habilidades en pro de la reconstrucción del tejido social. Además agradeció la participación del gobierno municipal en este proyecto con la ampliación de su presupuesto, pues originalmente, la obra se construiría con recurso estatal, municipal y religioso.