Se tambalea fiesta de San Berbabe por inseguridad en Valtierrilla

Las amenazas dirigidas a integrantes del Patronato de San Bernabé por redes sociales, provocó que decidieran no participar en la organización de la fiesta del padre Méndez, así lo dio a conocer Agustín Rodríguez García, sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Valtierrilla, quien, a pesar de que lamentó esta situación, dijo que esta situación no representa un riesgo para que se lleve a cabo la festividad.

"Yo quiero decirles que fuera de esta situación, la fiesta del padre Méndez no está en riesgo, nosotros no podemos detener las actividades parroquiales doy todo mi respaldo moral a las personas que decidieron no participar lo que sí es que nosotros tenemos que seguir trabajando como parroquia y organizar las actividades que vamos a realizar como parroquia para obtener el ingreso, a lo mejor ya no vamos a hacer una fiesta tan grande como ya nos estábamos acostumbrando pero sí digna de la comunidad de Valtierrilla", manifestó.

Sin embargo, admitió que, la violencia nuevamente ha recrudecido en la comunidad de Valtierrilla, los ejemplos más claros han sido los últimos homicidios que se han registrado y que solamente han provocado sentimientos de soledad y miedo en los habitantes de la comunidad, no obstante, confía en que las autoridades de seguridad municipales, estatales y federales cumplan con el compromiso de garantizar seguridad a la población.

La inseguridad es algo que está rebasando todos los niveles de gobierno no solo de México, sino qué se trata de una problemática que se presenta a nivel mundial. Yo insistido a mi comunidad parroquial que no hay gobierno que sea nuestro salvador, lo que nos tenemos que proteger somos nosotros y es por eso que hemos trabajado en lo preventivo, que es muy importante y por eso nosotros buscamos actividades para los niños y jóvenes para evitar que se integren a estos grupos", finalizó.

En las últimas semanas, la comunidad de Valtierrilla, se ha convertido blanco de la inseguridad, al registrar más de dos homicidios.