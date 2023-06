Espera obra pública recursos de gobierno del estado

La dirección de Obra Pública se encuentra en espera de respuesta por parte del Gobierno del Estado respecto a su aportación para poder invertir en obras y con ello beneficiar a los habitantes de la zona sur. En torno a ello, el alcalde César Prieto, pidió a la ciudadanía confiar en su administración, pues dijo en su cartera de proyectos se encuentran obras de electrificaciones, pavimentaciones y tanques elevados.

Te recomendamos: Insistirá alcalde César Prieto para el apoyo en obras públicas

Roberto Muñoz Robles, titular de Obra Pública informó que se tienen en espera proyectos de obra, en donde se beneficiarán habitantes de la zona sur. El funcionario destacó que se cuenta con recurso municipal, sin embargo, se está a la espera de que el Gobierno del Estado pueda realizar alguna aportación.

Local En este mes iniciará segunda etapa del puente Obregón

“Tenemos proyectos, pero tenemos que esperar a que nos llame el gobierno del estado para estar el dinero; yo tengo un cierto monto que me llega de la Federación y no puedo gastarlo solamente así, tengo que esperar a que si el estado me dice que ponga una parte y así podríamos hacer el doble de obra”, explicó.

Aunado a ello manifestó que espera que las acciones se puedan concretar y con ello llevar a cabo estas obras. En este sentido, el edil salmantino, puntualizó que hay obras que están concluidas. “Tengo 55 obras que no he ido a inaugurarlas, sin embargo ya están al servicio de la gente, pero deben de confiar que no somos iguales”.

Dentro de las obras a realizarse en las distintas colonias y comunidades, se encuentran electrificaciones, tanques elevados, pavimentaciones, rehabilitación de líneas de drenaje. Prieto Gallardo externó que algunas de estas obras debían estar terminadas en el mes de marzo, así como otras que han sido terminadas en las colonias El Carmen, Los Príncipes así como en la comunidad de Valtierrilla.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En el tiempo que ha transcurrido de la presente Administración, se han invertido cerca de 200 millones de pesos en el tema de obra pública, mismas que se iniciaron en el 2022 y concluyeron a inicios del presente año.