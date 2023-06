Espera Concamin Guanajuato que federación actúe con inteligencia ante ataques a la Guardia Nacional

El presidente de la Concamin en Guanajuato, Ismael Plascencia Núñez, dijo que esperan que la federación actúe con inteligencia ante el ataque que se registró el miércoles pasado contra elementos de la Guardia Nacional en una comunidad de Celaya.

Comentó que el secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca, les informó que sí hay coordinación con la federación aunque es muy diferente eso a que realmente esté actuando la Guardia Nacional.

“Lo menos que esperamos es eso, que haya una acción federal y como hablamos con Álvar, él comenta que sí hay coordinación, pero una cosa es tener coordinación y otra cosa es que esté actuando, sobre todo en este caso la Guardia federal”, dijo.

Luego de los múltiples ataques a los elementos de la Policía Municipal de Celaya y a los oficiales de la Guardia Nacional, el empresario aseguró que hay preocupación desde el ámbito empresarial ante la realidad que se está viviendo en Guanajuato.

Y es que el miércoles, siete elementos de la Guardia Nacional fueron atacados luego de hacer una revisión a un coche que tenía una bomba y cuatro de ellos resultaron gravemente lesionados.

“Preocupación la hay, es muy cerrado decir que no la hay o no querer ver una realidad que se está viviendo, desgraciadamente esto casi no lo vivimos aquí en el estado y es un tema todavía peor, asesinato de policías y ahora un bombazo y en las mismas zonas, definitivamente sí es preocupante”, agregó.

La situación para Ismael Plascencia es difícil ya que desde la federación hay constantes ataques para Guanajuato, lo que complica mejorar la percepción de la seguridad, considerando que hay otras entidades con mayor índice de violencia, por lo que dijo, pareciera que se trata de un tema político.

Comentó que no lo consideran justo, pues es sólo una de las cosas con las que se le pega al estado “no lo vemos justo, pero es nuestro presidente y él tiene la palabra todos los días para estar golpeando”, añadió.