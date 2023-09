Escasez de microchips no da tregua a armadoras

Irapuato, Gto.- El secretario de Desarrollo Económico y Sustentable, Ramón Alfaro Gómez, dio a conocer que la escasez de microcomponentes utilizados por las empresas armadoras sigue sin regularizarse y está seguirá ocasionando partos técnicos en Guanajuato.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable recordó que este no es un problema reciente, y que este se viene acarreando desde hace varios años y no se logra regularizar por parte de las empresas encargadas de su fabricación, lo que ocasiona que empresas que dependen e estos no puedan laborar, tal es el caso de, General Motors en Silao, en donde ha habido paros técnicos por la falta de este tipo de aditamentos.





Seguirán los paros técnicos.





El funcionario estatal explicó que si bien, las empresas automotrices han encontrado la manera de que esta situación no frene por completo su producción, como el programar los paros técnicos, ésta sí afecta, pues aunque se ha encontrado formas de que las producciones continúen con el poco material que les llegue, este para la producción que tiene el estado, ha quedado escaso en diversas ocasiones.

“Teníamos el último corte que lo compartíamos la semana pasada en la rueda de prensa del foro automotriz, la producción se mantiene y la expectativa es que crezca en comparación con el año anterior, los impactos son los menos posibles, quisiéramos que no se dieran”, comentó.









Ramón Alfaro Gómez expresó que, pese a esta problemática, la producción de las principales plantas automotrices instaladas no ha bajado y se espera que siga en incremento y se superen las 725 mil unidades que se fabricaron en todo el 2022.

“Eso nos permite que toda la red de proveedores, que no son solo de Guanajuato, se mantenga hasta ahora y se superen las 725 mil unidades, de las cuales, General Motors aporta 300 mil unidades, es la aportación en camionetas al año”, detalló el funcionario estatal.