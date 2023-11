En Salamanca no se trabaja en materia de prevención: José Gutiérrez Cruz

Salamanca, Gto.- La falta de resultados en materia de prevención al delito, es resultado de la entrega de apoyos a "modo", por partes de las autoridades municipales, así lo determinó el fundador del colectivo Sembrando Comunidad, José Gutiérrez Cruz luego de dar a conocer que han estado en el olvido, ya que no se han concretado reuniones con el Presidente Municipal que se han solicitado en dos años de administración.

Quizá los municipios no tienen los recursos para atender los elementos como la policía estatal, Guardia Nacional o Ejército Mexicano, y lo mejor que pueden tener es la cercanía con la gente

"No necesitamos gente que se muera por likes en las redes sociales o que piense que un like eso pueda convertirlo; me parece difícil que una persona que tiene una cultura de adoración hacia el narco, vaya a prevenir la violencia. Me parece muy difícil que podamos atender las adicciones si en una fiesta llevas a una persona que interpreta un papel de una persona alcohólica y te burlas de las que en realidad sufren de alcoholismo. Me parece que desde la persona estamos fallando; ojalá me aprueben a mí en lo incorrecto pero yo no veo una política de prevención que sobretodo atienda a la población más vulnerable a quienes hayan perdido el sustento del hogar; lo que ha habido es arreglos en ciertos colectivos con unos bien y con otros mal.”, comentó José Gutiérrez Cruz.

Las familias que se encuentran exigiendo justicia son los resultados que se tienen por el implementar el proyecto Escudo

Posterior a la marcha y exigencia al gobierno municipal, el representante del Colectivo Sembrando Comunidad manifestó que las familias que se encuentran exigiendo justicia son los resultados que se tienen por el implementar el proyecto Escudo.

"Nosotros tenemos planeadas varias actividades ahora y el próximo año, queremos que la gente vea los resultados de las políticas implementadas en Guanajuato, aquí están los resultados del Proyecto escudo, los fiscales carnales, los procuradores a modo, los comisionados amigos y los resultados de no tomar en cuenta a la gente. La primera vez que nos reunimos con el gobernador fue abrazar a las víctimas y eso fue la foto y cinco años después tenemos revictimización, simulación no hay investigación ni reparación. No ha cambiado nada en Guanajuato, lo que sí cambia es que siguen matando a muchas personas", comentó.

Local Se mantiene una comunicación constante con los alcaldes de municipios en materia de seguridad: Alvar Cabeza de Vaca

Gutiérrez Cruz comentó qué, "En los municipios lo más importante es trabajar en la prevención, ellos quizá no tienen los recursos para atender los elementos como la policía estatal, Guardia Nacional o Ejército Mexicano, y lo mejor que pueden tener es la cercanía con la gente. Yo no identifico una política ya establecida de prevención de la violencia en Salamanca, nosotros le pedimos una reunión la cual tenía un mes y nos dejaron esperando no nos resolvieron nada, entró el secretario y nos corrió y jamás le volvimos a pedir una reunión", explicó.

En continuidad a lo externado, puntualizó que, "Yo no lo niego en algunos casos de problemas de adicción, los cuales son problemas de salud y los tiene que atender la Secretaria de Salud y no a balazos. Nosotros estamos aquí porque no aceptamos el cuento de que las personas que están aquí eran criminales, no aceptamos eso".

No aceptamos el cuento de que las personas que están aquí eran criminales, no aceptamos eso

Al decir que las personas desaparecidas y de homicidio están vinculadas con el crimen organizado, demuestra la incapacidad de la fiscalía ya que, al ser así, deberían de ser tomadas por la fiscalía de la república.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Detalló que en materia de prevención el municipio se enfoca en realizar espectaculares en lugar de atacar el problema de raíz. Finalizó cuestionando la capacidad de la persona encargada de despecho en materia de seguridad de uno de los municipios más violentos.