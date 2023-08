En revisión jurídica pavimentación de cuatro calles en Salamanca

Un total de cuatro calles, se encuentran en proceso de revisión que se ubican en diferentes puntos incluidas en comunidades, la mayoría de estas son accesos a escuelas, así lo informó Antonio Salmerón, director de Ordenamiento Territorial y Urbano.

En ese sentido, el funcionario municipal, dio a conocer que a la dependencia, están ingresando de manera constante oficios para pavimentación de calles y la dirección se encarga de contestar y revisar que cumplan con las especificaciones necesarias para que la obra pueda ejecutarse correctamente.

“Se revisa que no exista afectación en la vialidad que se va a intervenir y precisamente uno de los criterios, es que no tengan tantos problemas de afectaciones para que no atrase el proceso y sacar el mayor número de obras posibles, es decir, se tiene que supervisar que el predio no esté fuera del lineamiento, pero, sí lo acredita en una escritura entonces en esos casos se hace el deslinde para pagar la posible afectación”, explicó.

Los procesos de revisión, dependen de la cantidad de solicitudes con las que cuente la dirección de Obras Públicas de futuros proyectos, en estos casos, dijo, los revisan jurídicamente y basándose en las cartografías y la información que se tienen en la dependencia se brinda alguna contestación.

“Ahorita todo lo que tenemos ya está en revisión (...). Los procesos de revisión varían mucho, dependen de la solicitud y llevan un proceso y esos es porque cuentan con un proyecto y ese proyecto nos toca a nosotros revisarlo jurídicamente y en base a las cartografías y la información que tenemos en la dirección nosotros les damos la contestación”, finalizó.

Contar con caminos y vías pavimentadas reduce los tiempos de traslado, ya que tanto peatones como vehículos se pueden desplazar de forma sencilla y rápida por la población y zonas cercanas. Otro aspecto trascendental, es la creación de empleos directos e indirectos para las localidades y ciudades.