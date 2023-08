Gobierno municipal llevó a cabo la entrega de rehabilitación de tres calles

Con una inversión 100% municipal superior a los ocho millones de pesos, fueron inauguradas cuatro calles en las colonias El Paraíso primera sección, El Olimpo y Benito Juárez, con lo que se mejorará directamente la movilidad de más de 300 familias del sur de la ciudad.

La colonia El Paraíso fue la primera de tres colonias que se vieron beneficiadas con la rehabilitación de la calle Río Temascatío, en donde se dio por iniciado el recorrido de la presente Administración Municipal en beneficio de la población que reside en esta colonia.

A través de la Dirección de Obra Pública se emitió la ficha técnica de esta primera rehabilitación en donde de manera directa se beneficiarán 80 personas, quienes contarán con una avenida de concreto hidráulico, iluminación tipo led teniendo una inversión municipal de dos millones 229 mil 996.73 pesos.

Posterior a la urbanización llevada a cabo por las autoridades municipales se hizo entrega de las calles Mercurio y Junio en la colonia Olimpo en donde se invirtió una cifra de seis millones ocho mil siete pesos, de igual manera fue un recurso totalmente municipal, beneficiando a un total de 160 habitantes; la obra consiste en la rehabilitación del arroyo vehicular con concreto hidráulico de 15 centímetro de espesor, así como la instalación de 11 poste metálicos con alumbrado tipo led. En estas calles invirtieron 5 millones 398 mil 211.93 pesos

Posteriormente los integrantes de la presente administración municipal, acudieron a la colonia Benito Juárez, en donde se hizo entrega de la segunda etapa calle Modesto Cortéz en donde se rehabilitaron 208 metros lineales beneficiando a 200 habitantes de manera directa, en donde se realizó una inversión fue dos millones 972 687 pesos siendo una inversión cien por ciento municipal.

Con las acciones de urbanización realizadas por parte de la Dirección de Obra Pública, el alcalde César Prieto Gallardo dijo que es importante priorizar las avenidas donde se encuentren planteles educativos.

“Hoy estamos en estas colonias que se vieron beneficiadas por pavimentación con recurso meramente municipal; yo me comprometí en ayudar y ver la manera de apoyar, yo dije que los caminos que sean principales y sean utilizados por todos, llevan prioridad. Sé que a veces hay caminitos pequeños que son necesarios, pero ahorita no podemos atender con todo porque hay necesidad, yo me comprometí en atender a las vialidades principales que distribuyen a las demás calles porque todos las necesitamos. Espero que en los próximos meses si se da y autoriza por parte del estado hacer otra calle, este mismo año podemos iniciar con más obras en beneficio de Salamanca”, externó.