En septiembre definirá estado aportación para el desarrollo de obras

Salamanca, Gto. Tras un nuevo acercamiento con autoridades de Gobierno del Estado, el alcalde César Prieto informó que Salamanca podría generar 900 millones de pesos en concurrencia estatal y federal, para el desarrollo de obras de entre las que destacan la conexión de la avenida Sol con el libramiento sur, la renovación de la calle Faja de Oro desde tierra Blanca hasta la calle Padre Rafael Garcilita, la remodelación del Tomasa Esteves y la construcción del Polideportivo, además de obras de pavimentación, electrificación y drenaje.

Se presentaron los proyectos para ver cuales están validados e ingresarlos a Hacienda

“La reunión fue fructífera, no pudo estar el Gobernador, estuvo la secretaria Libia de Desarrollo Social, también parte del equipo del jefe de gabinete, vimos las obras, se presentaron, se comprometieron a apoyarnos en el tema de que las que las que faltan por validar que se han metido, pero que desafortunadamente por el tiempo no se han dado respuesta y estamos esperando todavía, va hacer un trabajo técnico para poder ir viendo cuales calles en el tema de Sedeshu (Secretaría de Desarrollo Social y Humano ), que va ser con recurso estatal, podemos rescatar”, refirió el edil.

En el caso de la deuda se presentaron los proyectos para ver cuales están validados e ingresarlos a Hacienda; “las que son muy viales son la de avenida Sol, la renovación de la calle Faja de Oro desde la colonia de los Ingenieros hasta inicios de la Pluripartidista, donde va empezar el otro puente de Faja de Oro, lo del mercado, el Polideportivo, que son obras de las grandes que pudieran llevarse a cabo y que vamos a ver para que ya se registren y tenemos hasta el 15 de septiembre para poder lo presentar y corregir todo y que Guanajuato lo presente ante Hacienda para el tema de la deuda”, detalló.

En este sentido, el mandatario salmantino dio a conocer que el recurso que se requeriría para el desarrollo de este portafolio sería de de aproximadamente 400 millones de pesos, sin tomar en cuenta aquellas obras de pavimentación, drenaje, agua potable, electrificación que se desarrollarían con recurso de la Sedeshu que sumarían 300 millones más.

“Va depender mucho de que los proyectos de otros municipios sean validados por Hacienda (…) nuestros proyectos considero que son sólidos, están bien realizados y una vez que se valide lo que corresponde al estado, porque ya esta validado lo de la federación y Ferromex en el caso de algunos puentes, puedan ser considerados para la deuda (…) de los proyectos grandes viables estábamos haciendo un análisis, son cerca de 400 millones de pesos, más a parte el tema de Sedeshu pero que va ser con recurso estatal, estamos considerando que son otros 330 millones de pesos de las calles de las electrificaciones, del drenaje y agua potable, creo yo que tenemos oportunidad de hacer unos 900 millones de pesos”, determinó.

Finalmente, el mandatario salmantino externó que espera que los temas electorales no hayan tenido injerencia en este proceso, ante la sospecha de que otros municipios fueron notificados de los trámites de manera previa a diferencia de Salamanca.

“Espero que el tema electoral no sea el tema por el cual nos retrasamos, entiendo yo que otros municipios se supone que deben estar igual, no sé si ya estén adelantados y a nosotros nos hayan avisado al final para que a lo mejor no entremos, gran parte de lo que vamos a concurrir nosotros con el estado es recurso federal, que debemos comprometerlo antes del 31 de diciembre y ejecutarlo, cerrar y demostrar al 31 de Marzo, es lo único que nos preocupa, este viernes vamos a tener una mesa técnica, donde ya lo que sea lo vamos a convenir y obviamente ocupamos que las empresas o las constructoras que vayan a hacer las obras, sean constructoras que tengan un buen perfil y que concluyan en el tiempo porque ya es muy corto el tiempo que tenemos”, concluyó.