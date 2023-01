Luego del anuncio en los cambios en las direcciones de Bienestar y Servicios Públicos, Alejandro Meneses Molina, aún director de Servicios Públicos Municipales, señaló que es un reto el cambio encomendado por el alcalde César Prieto, sobretodo por todas las áreas que involucra la dependencia de Bienestar y el principal pendiente de realizar la renovación de consejos de participación ciudadana y delegados.

En proceso cambios en la administración municipal.

Meneses Molina tomará el cargo, de manera oficial, al término del proceso de entrega-recepción, por lo que de momento se dedicará a los Servicios Públicos y dejar todo en orden, para Aarón Gasca, secretario particular del alcalde, con la intensión de que se dé seguimiento al trabajo realizado. En cuanto a la dependencia, señaló que deja una dependencia bien conformada y unida, con algunos pendientes que deberán atenderse.

“Dejo una dirección general de Servicios Públicos Municipales, cuyas jefaturas y direcciones están completamente vinculadas entre sí y participativas y colaborativas 100% entre ellas (…), eso pretendemos hacer y además un plus como tienen tanto que ver el Bienestar y Desarrollo Social con los Servicios Públicos, al ser áreas que van con el ciudadano a su casa, colonia, calle, vamos hacer de estas dos direcciones una unión muy fuerte con el tipo de organización que se queda en Servicios Públicos Municipales”, indicó.

En el caso del área de Bienestar, sabe que también hay pendientes, como la elección de delegados y presidentes de colonos o, bien, los comités de participación, que hasta donde se sabe, cambiarán de nombre y delegaciones, por temas jurídicos.

“Es un gran reto, no es nada fácil, es un reto que me estimula mucho pero también me compromete muchísimo tenemos que sacar adelante todos esos temas, tenemos que sacar adelante cada sector, lograr ser completo la dirección que genere y aplique los programas que permitan aumentar la calidad de vida de la población, ese es nuestro principal objetivo y por medio de las principales direcciones y jefaturas mejorar este vínculo con la sociedad, a final de cuentas otra de nuestras obligaciones es ser el generador de un vínculo amable entre la sociedad y su gobierno”, asentó.