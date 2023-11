Guanajuato a la expectativa de iniciativa de reducción de jornada laboral

En torno a la reforma laboral que busca la reducción de horas semanales de trabajo en México, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Ramón Alfaro Gómez declaró que Guanajuato se mantiene a la expectativa y a la vez preparado para apoyar en establecer esquemas de capacitación, formación y certificación que permitan a las empresas a mantener su productividad y rentabilidad.

“Se está preparando el sector empresarial para este, si es que se da ya la modificación de la reducción de horarios por parte de la Ley Federal del Trabajo y esto va implicar desde luego estar cerca de ellos para poderles apoyar con esquemas de capacitación, esquemas de formación, de certificación que les permita seguir teniendo la misma productividad y que no les impacte en su rentabilidad, pero hasta este momento no hay mayor definición y en el momento en que esto sea una realidad estaremos nosotros apoyando cualquier iniciativa de los organismos empresariales o de las propias empresas para que no les afecte en su utilidad que ese es el gran tema que las empresas sigan siendo rentables con la misma productividad y que los trabajadores mejoren sus condiciones y que tengan más tiempo con su familia”, asentó el funcionario.

En este contexto, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México más del 20% de los empleados tiene jornadas que superan las 48 horas semanales, lo que posiciona a México entre los cinco países de América Latina con la jornada más larga en promedio por trabajador; por lo que se busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales lo que ha generado opiniones divididas respecto a la productividad y rentabilidad de las empresas.

En torno a ello, se prevé que el próximo 21 de noviembre la Cámara de Diputados lo vote para tomar una decisión sobre esta iniciativa, que de resultar favorable entraría en vigor después de que se publique la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación.