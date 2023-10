Reducción de horarios podría afectar productividad

Salamanca, Gto.- Ante la propuesta de reducir la semana laboral a 40 horas, Mayra Ávalos, Capacitadora experta en desarrollo humano organizacional, manifestó que aunque se trata de una iniciativa que beneficia a los trabajadores, pues debido a la pandemia no contaban con un equilibrio social y laboral, ya que las redes sociales se convirtieron en los principales fuente de comunicación para las empresas, sin embargo, con esta iniciativa el sector empresarial deberá analizar las mejores estrategias para no afectar la productividad.

“Ellos podrían tener un control o un equilibrio entre su vida laboral y su parte profesional, sabemos que la pandemia trajo consigo consecuencias fuertes que los empleados, no tienen esta desconexión, porque están constantemente conectados con las redes sociales o WhatsApp grupales que manejan las empresas, sin embargo, sino no están todas las horas, puede ser una disminución, pero si no hay una productividad ahí es donde la empresa se ve afectada”, explicó.

Dijo que, esta iniciativa únicamente ayudara a las empresas, si hay una regulación de que el tiempo que el empleado estará en la empresa será el más productivo, y que realmente cumpla con sus actividades.

De acuerdo a la Ley 2101 de 2021, se materializó la reducción de la jornada ordinaria laboral, que consiste en la modificación de los artículos 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual, contemplaba una jornada máxima de 48 horas semanales, para disminuirla de manera gradual en los próximos años a 42 horas semanales.

Algunos de los puntos más importantes de esta ley son que los derechos de los trabajadores no se verán afectados con la disminución de la jornada máxima legal, especialmente no se reducirá la remuneración salarial, esta jornada laboral se puede distribuir en 5 o 6 días a la semana, con ciertas excepciones, las más relevantes son: Las partes podrán pactar de forma temporal o indefinida, turnos de trabajo sucesivos que no excedan 6 horas al día y 36 a la semana. Sin que esto de lugar al pago de recargo nocturno o trabajo suplementario.

