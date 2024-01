En marzo se espera terminar el puente de Obregón

Salamanca, Gto. - A un año de que se inició la obra del puente Obregón, Roberto Muñoz Robles, titular de Obra Pública municipal afirmó que para el mes de marzo podría estar terminada en su totalidad la construcción del puente, en esta segunda etapa lo único que falta es la instalación de luminarias.

Se modificará el proyecto de instalación de luminarias

“La obra ya está terminada en su primera etapa, esa se entregó y está cerrada administrativamente y lo que estamos haciendo ahorita es una adecuación en el parapeto para poder ponerle luminarias, si estamos teniendo problemas al término de la obra ya que el diseño que teníamos para las luminarias no me gustó porque sentí que luego se las iban a vandalizar y estamos realizando un diseño para que las luminarias no las puedan sacar y entonces por esta razón hay unos pernos que están colocados en los barandales y ahí irán las luminarias”.

La segunda etapa tuvo una inversión cercana de 700 mil pesos

El funcionario señaló que este tipo de proyectos suelen tener algunas adecuaciones para que se pueda realizar de una mejor manera para cumplir para que la obra pueda estar a la altura y sea de beneficio para la ciudadanía salmantina.

“Yo creo que en el mes de marzo debemos tenerlo terminado, si nos estamos dilatando un poco más pero prefiero esto para que esté bien protegido las luminarias; esta ya es la segunda etapa pero bien pudimos poner luminarias tipo poste, pero la verdad no se iban a ver bien y este como iban a quedar volando en el puente, no me gustaba el tema del anclaje en el puente o por algún choque pudieran tumbarlos; estas luminarias van a iluminar a nivel de rasante y va a quedar muy bien; ya nada más es un tema estético de iluminación es lo que falta”

La primera etapa registró un presupuesto cercano de un millón 500 mil pesos, mientras que esta segunda etapa fue de un costo cercano a los 700 mil pesos.