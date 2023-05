En Guanajuato crece parque vehicular de tractores propios

León, Gto.- El estado de Guanajuato ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de tractores propios, tan sólo en el Censo Agropecuario 2007 se contabilizaban 25 mil 572 mientras que en este último censo se contabilizaban 34 mil 223 por debajo de Zacatecas, Jalisco y Chihuahua.

Mientras que la entidad se encuentra por arriba de estados como Michoacán, Sinaloa, Durango, Tamaulipas y Sonora.

Así lo dio a conocer, María de la Luz Ovalle García, coordinadora estatal de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante los Resultados Oportunos del Censo 2022 Agropecuario.

Además, se dio a conocer que son 908 mil 010 hectáreas de superficie agrícola total de las cuales 762 mil 595 son superficies sembradas mientras que 145 mil 414 hectáreas son superficies no sembradas. De estas últimas en descanso hay 110 mil 298 hectáreas y 35 mil 116 que no se sembraron por el mal temporal, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de dinero o apoyos o porque no hubo quien las sembrara.

En general se reveló que en el estado hay alrededor de 1.2 millones de hectáreas de uso agrícola de las cuales el 83.3% de la mano de obra en el campo son hombres y el 16.7% son mujeres.

De lo anterior, el 43.9% de las y los productores son mayores de 45 a 64 años, el 40.4% cuentan con 65 años y más, mientras que solo el 15.6% son personas de 18 a 45 años de edad.

Asimismo, el INEGI informó que la superficie total del estado de Guanajuato es de 3.1 millones de hectáreas, de ellas 2.9 millones están en el área rural y el resto de la superficie. Es decir, 0.2 millones de hectáreas están en centros de población, caminos, cuerpos de agua entre otros rasgos geográficos.

De los 2.9 millones de hectáreas del área rural, 1.8 millones de hectáreas (El 62.8%) tiene un uso o vocación agropecuaria, además, en la entidad las y los productores declaran 1.5 millones de hectáreas de las cuales 1 millón 195 mil 629 hectáreas son de uso agrícola.

Ovalle García, dio a conocer que en total fueron 959 censadores los que levantaron la información del 19 de septiembre al 30 de noviembre del 2022 en más de 9 mil localidades.

“Nosotros sí logramos recorrer todas las localidades en el estado de Guanajuato, contratamos a 959 personas, tuvimos el apoyo de las instancias de seguridad y tuvimos el cuidado de contratar a gente de las localidades para que ellos pudieran levantar la información.

“Pudimos recorrer en el estado recorrimos 174 mil localidades urbanas que tiene más de 2 mil 500 habitantes y tenemos 9 mil 181 localidades rurales que son las rancherías, a todas ellas pudimos llegar”, añadió.

Es de señalar que los resultados se publicarán el 21 de noviembre del 2023.