En espera salas de lactancia en edificios de Gobierno

A casi un año de que se presentó la iniciativa de habilitar salas de lactancia en las oficinas de la administración municipal, para que las madres de familia que lo requieran puedan alimentar a sus hijos; aún se encuentra en espera dicho proyecto debido a que en las seis modificaciones realizadas al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023, no lo han contemplado, a pesar de que el pasado mes de marzo el pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta a través de un dictamen presentado por la comisión de Salud y Asistencia Social.

Te recomendamos: “Club de embarazadas”, el nuevo servicio humano del Hospital Materno Infantil de Irapuato

“En este año no se podrá realizar a pesar de que ha habido varias modificaciones al presupuesto, pero no se ha contemplado, la Jurisdicción Sanitaria V tiene que darle el visto bueno y aprobarlo, porque son espacios específicos, en los que debe haber un sillón para la mamá, esterilizadores, un lavabo, un cambiador y una mesita, son cosas muy sencillas en las que no se tiene que invertir tanto dinero, sino lo que más se requiere es voluntad”, externó Guadalupe Arredondo Hernández vocal de la comisión.

En este sentido explicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que a ninguna mujer se le debe impedir el ejercicio del derecho a la lactancia, por el contrario deben recibir información y orientación oportuna, por lo que para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Secretaría de Salud se vigila la implementación de políticas públicas de salud laborales donde las personas logren conciliar el tiempo laboral con la familia.

Local ¿Quieres ahorrar durante tu periodo de lactancia? Aquí te dejamos algunos consejos

“Hay personal que las ocupa, al igual que usuarios, justo estamos viendo para el próximo año que se destine el dinero en la partida correspondiente para poder instalarlas porque ya están aprobadas, la realidad es que no se gasta mucho, estaba investigando para que no hubiera ninguna traba y básicamente lo que se necesita es el lugar, y como si hace falta un espacio donde lavarte las manos y necesidades básicas valoramos adecuar algunas de las oficinas”, agregó.

Suscríbete a nuestra edición digital

Finalmente reiteró que, es importante que en los edificios que pertenecen a la administración pública municipal cuenten con este tipo de espacios privados, adecuados e higiénicos para la lactancia o extracción de leche, así como promover la lactancia materna en los centros de trabajo.