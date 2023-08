Incrementa lactancia materna en Salamanca

El consumo de lactancia materna ha incrementado en el municipio un 50% desde hace 10 años y es gracias a las intensivas campañas efectuadas por el sector salud para concientizar a las madres, sobre la importancia de efectuar esta práctica que tiene función principal proporcionar los nutrientes que necesitan de forma equilibrada, al tiempo que protege frente a la morbilidad y la mortalidad debido a enfermedades infecciosas.

En el marco conmemorativo del día de la “Lactancia Materna”, la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca, llevó a cabo el evento “amamantar es vida”, dirigido a las mujeres salmantinas, de la comunidad de Valtierrilla y las localidades aledañas.

En ese sentido, Yunnue Guía Calderón, directora del Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa), mencionó que, en la unidad de medicina, se atienden a un aproximado de 100 mujeres embarazadas de esas alrededor 30 se alivian y se les hace la invitación para que asistan a ferias y tamizajes, es cuando aprovechan para concientizarlas sobre la importancia de la leche materna y loa beneficios, tanto para la madre como para el hijo.

“Normalmente las mujeres de 20 a 35 años que es nuestro promedio de embarazos son más conscientes sobre la lactancia materna, sobretodo, si ya tienen un bebé o dos bebés y ven el crecimiento del bebé anterior, hay muchas que al principio les dieron fórmula y ahorita nos dicen, es que este se me enferma menos, es la diferencia entre un bebé que le dieron pecho y a uno que no, las mujeres más jovencitas, tienen la idea de que les va a deformar su pecho o que ya no las va a querer su esposo, explicó.

Durante el evento, se realizaron actividades como yoga prenatal, estimulación temprana para menores recién nacidos hasta los nueve años, acudirá el módulo de planificación familiar por apeo, el cual se promueve durante el embarazo, parto, puerperio y hasta 12 meses después del evento obstétrico, módulos informativos del área de salud mental, además de aplicación de detecciones de violencia de género, se dará información enfocada en la alimentación correcta para embarazadas del área de nutrición, mujeres lactantes y la alimentación complementaria de menores de seis meses en adelante, aplicación de vacunas TDPA para embarazadas.

Estará disponible la prueba del tamiz auditivo prenatal en recién nacidos, actividades enfocadas en la promoción de la salud con juegos y dinámicas.