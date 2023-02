En espera asignación de recursos para desarrollo de obra pública

El alcalde César Prieto informó que uno de sus cinco proyectos ya se encuentra en gestión con la federación, en tanto se espera que alguno de los cuatro restantes pueda acceder a recursos de la deuda contratada por Gobierno del Estado, sin embargo el funcionario reconoció que Salamanca no cuenta con un plan b, en caso de no acceder a los recursos del estado para desarrollar los proyectos que en conjunto requieren una inversión aproximada a los mil millones de pesos.

“La realidad está muy clara, también aprobamos lo que es el tema del pago de las afectaciones, al día de hoy ya tenemos un convenio del tema de la avenida Sol que es uno de los proyectos importantes, en el tema de Héroes de Cananea no hay ninguna afectación, en Faja de Oro tampoco hay afectaciones, donde también hay afectaciones es en Mancera, y ya estamos en diálogo para poder hacer el pago (…) pedí al gobernador que me recibiera para poder hablar de mis proyectos y hasta este momento no me han dado fecha para poder hacerlo, se que se está yendo el tiempo y a mi si me gustaría poderlos presentar porque al final es un recurso público sobre todo en el tema de deuda, que esperemos que ha Salamanca ya le llegue algo importante”, indicó el edil.

En este sentido se informó que el recurso aprobado para el pago de afectaciones es de aproximadamente cuatro millones de pesos, “va a depender de la negociación que se va a hacer con cada uno de los propietarios, lo ideal y lo esencial que yo siempre he propuesto es que pues es un beneficio que al final se le va a dar a ese terreno, porque pues porque imagínate te ponen una vialidad, todos los servicios pues incrementa la plusvalía de tu terreno”, agregó.

De acuerdo a los proyectos de movilidad que implican pasos a desnivel y superiores, así como distribuidores viales, requieren un recurso de alrededor de mil millones de pesos, de los cuales el municipio pretende obtener un porcentaje proveniente de la deuda pública que contrató el Gobierno del Estado para este ejercicio fiscal, en torno a ello, el mandatario salmantino reconoció no tener un plan b para la gestión de recursos luego de que no se contratara deuda para Salamanca.

“Bueno yo espero no quiero ser tan fatalista, creo que en Salamanca tendríamos que ver cuánto recurso a obtenido Gobierno Estatal de la deuda que se ha venido dando, y tendríamos que hacérselo ver al Gobierno del Estado de que Salamanca es uno de los cinco municipios más importantes que aporta al tema del producto interno bruto, a las exportaciones, al tema del Seguro Social y que obviamente no podría quedar fuera, yo voy en la línea de que si va a ver ayuda”, consideró.