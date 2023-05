En cinco años no hay claridad en inversión en refinería de Salamanca

El coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, Jorge Espadas Galván, declaró que a cinco años de prometer inversiones de varios miles de millones de pesos, se desconoce la verdadera ejecución del recurso en la refinería de Salamanca.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Lo anterior declaró tras la promesa que hace el Ejecutivo Federal en cada visita a la Refinería Antonio M. Amor de Salamanca, en la cual se prometió 4 mil millones de pesos desde octubre del 2018 cuando aún era presidente electo y en su sexta visita a la refinería el pasado viernes, habló de otros 3 mil 500 millones de pesos.

“No sabemos, exactamente no sabemos nada, este es un gobierno opaco, oscuro, no vemos una mejoría real en Salamanca, yo he escuchado a lo largo de todas las visitas del presidente las inversiones millonarias, pero exigimos los diputados que se conozcan por el bien de la ciudadanía, lamentablemente nunca sabemos a qué viene, no vemos los acuerdos a los que se llega al interior de la refinería y tampoco vemos la reconfiguración, pero si vemos mucha contaminación en la ciudad de Salamanca”, comentó el diputado federal.

Expresó que los diputados del PAN seguirán trabajando por la transparencia, “qué es la mayor enemiga del presidente junto con la rendición de cuentas, hay una gran opacidad pero necesitamos saber los ciudadanos”.

Local Piden a productores guanajuatenses renovar títulos de concesión para explotación de agua

Enfatizó que cada anuncio que hace de 4 mil millones de pesos el presidente para la refinería Salamanca, siempre se registran en el presupuesto los recursos, pero se desconoce cuánto es lo que realmente se invierte.

“Lo hemos visto anunciado en el presupuesto en seis ocasiones en el capítulo y nunca hemos visto la aplicación, en los últimos 5 años le han puesto dinero pero nunca hemos visto que se aplique realmente, esto sigue siendo una deuda gravísima en el Gobierno federal”, enfatizó.

Explicó que el actual gobierno generó una reforma que permite al presidente de la República que todo lo que no gasta en los programas que está presupuestado sea enviado a su partida secreta, “él lo aplica donde él quiere, no le rinde cuentas al congreso y esto es con total opacidad”.

“Eso es lo que dice la ley que el actual gobierno creó, todo lo que no gasta en medicina se lo lleva y lo aplica a lo que él quiere, sin decirle a los diputados y senadores en qué lo gasta, es su obligación constitucional, pero este es el mecanismo que tiene el presidente de la República, es el gobierno opaco que tenemos, corrupto, porque donde no hay transparencia hay corrupción, tenemos el ejemplo del INAI, no quiere la transparencia ni la rendición de cuentas López Obrador”, dijo Espadas Galván.

Expresó que los expertos señalan que a pesar de que se inviertan realmente 4 mil millones de pesos, estos son insuficientes para reconfigurar una refinería.

“La verdad se requiere mucho más, se tiene que cambiar la tecnología y captar energías limpias, en eso se tiene que trabajar en la refinería y en todo el país, además de que en Salamanca no se ve una derrama económica en la ciudad porque no se aplica el recurso, es una mentira que solamente está en papel”, concluyó.