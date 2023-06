Empoderamiento femenino, clave para evitar el rezago de mujeres

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Sonia Garza, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) , resaltó que es urgente que se impulse al empoderamiento femenino desde casa, pues aseguró que ésta es la base de una sociedad igualitaria, en el que mujeres y hombres pueden realizar las mismas actividades, incluso siendo líderes de grupos o cargos de elección popular.

Durante su participación en el panel Política y Economía, Mujeres a la Vanguardia, realizado en el marco de la quinceava edición de Expo MiPyME, detalló que más de 52% de la población en México son mujeres, sin embargo, ni 20% tienen puestos importantes en el mundo laboral, empresarial o político.

Resaltó que es urgente que las mujeres mexicanas le apuesten al empoderamiento femenino, es decir, que sean ellas las protagonistas de actividades que se tenían contempladas sólo para hombres, para con ello ir conquistando más espacios de toma de decisiones.

Sonia Garza explicó que para lograr un verdadero cambio se tiene que impulsar desde el hogar, pues formando mujeres independientes desde la casa, es como se van a poder combatir este rezago que existe en el país.

“A las mujeres nos decían que no estábamos listas para los puestos grandes negocios o puestos de elección popular, y hoy estamos demostrando que sí lo estamos y que lo sabemos hacer y bien, pero si queremos que cada vez más mujeres estén aquí, tenemos que apostarle a hacer verdaderos cambios”, dijo.

Detalló que el empoderamiento femenino no sólo generará que mujeres obtengan mejores espacios de trabajo a la par de los hombres, sino que también no exista más violencia dentro de los hogares, pues aseguró que una mujer empoderada, que genera su propio dinero y puede ser proveedora de recursos dentro de un hogar hace que esta no dependa de su violentador.

“¿Qué consejo le puedo dar a una mujer? Que trabaje, que se caiga pero que siga intentando, y que fracase, fracase y fracase, pues el fracasar es el proceso para llegar al éxito, que pese a lo que tenemos que hacer en casa, con los hijos es buscar la manera de seguir adelante”.