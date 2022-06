Emite CMAPAS recomendaciones para evitar robos

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para que identifiquen a personas que se están haciendo pasar por trabajadores de CMAPAS.

El funcionario municipal, indicó que fue a través de redes sociales, el medio por el cual se hizo el reporte al organismo, gracias a la información que dieron a conocer los usuarios de manera inmediata se identificó el lugar y la zona donde se presentó este acontecimiento.

Además, dijo que se trató de un hecho aislado y que desde el primer reporte se le dio una rápida atención y se dio aviso a la ciudadanía para evitar que cayeran en este tipo de hechos y proteger su patrimonio.

El trabajador de CMAPAS porta su uniforme, mismo que cuenta con el logotipo del organismo operador del agua aunado a un número de nómina que son tres dígitos en donde se identifica el nombre del trabajador y se marca de manera directa al CMAPAS para confirmar su identidad.

“La mejor garantía para evitar este tipo de actos, es que para que vayamos a algún domicilio, el usuario necesita venir, nosotros no acudimos a las casas a realizar visitas sorpresas, como que lleguen a tu domicilio de sorpresa y que estamos preocupados por algo, eso es mentira, porque a veces les llegan con ese discurso , si el usuario vienes aquí, le abrimos un número de folio pero no investigación no lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta vamos cuando la gente nos invita a su domicilio para hacer la revisión de algunas fugaz”

Finalmente, el funcionario invitó a la ciudadanía a tener cuidado con este tipo de fraudes e indicó que en caso de dudas marcar al 073 o al número que viene a tras de los recibos para resolver duda.

Es de señalar que previo a este hecho, durante la pasada administración del organismo ocurrió un caso similar, en aquella ocasión únicamente se reporto la existencia de hombres que se estaban haciendo pasar por trabajadores de CMAPAS, después de esto de inmediatamente se atendió.