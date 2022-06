Pide CMAPAS a la ciudadanía no tirar basura en las calles durante esta temporada de lluvias

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, CMAPAS recomienda a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública durante esta temporada de lluvias y con ello evitar encharcamientos.

Local Descartan inundaciones en zonas de riesgo

Ulises Banda Coronado, presidente del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) explicó que durante esta temporada de lluvia, la basura es un gran problema que se presenta en la ciudad.

El presidente del consejo de CMAPAS, explicó que durante las primeras lluvias han arrastrado una gran cantidad de basura, y apenas con esta segunda lluvia, que se presentó en el municipio se encuentran realizando estos temas referentes a los cárcamos.

“Los cárcamos ya estaban listos desde hace unas semanas, pero sin embargo esta primera lluvia si arrastró mucha basura y esperemos que en esta segunda lluvia no haya sido igual apenas estamos revisando este tema, pero la primera si nos afectó con la basura que se arrastró y conforme vaya pasando esta temporada de lluvias”, añadió.





Las zonas en donde se ha presentado esta problemática en las colonias en donde no hay drenaje pluvial.





Banda Coronado, explicó que en las zonas en donde se ha presentado esta problemática en las colonias en donde no hay drenaje pluvial, y detalló que dichos cárcamos a pesar de ser automatizados, se encuentran trabajando correctamente.

“Las principales zonas que presentan estos problemas es donde no hay drenaje pluvial y es algo muy general, sí se presenta el problema, pero como ha sido poca la lluvia rápido corre el agua por la red y no presentamos tanto problema; los 24 cárcamos si están funcionando, son cárcamos que ya están automatizados, tenemos un centro de mando en donde se ve si funcionan o no, o si se pueden arrancar remotamente o si tenemos que mandar a un especialista”, añadió.

En esta temporada de lluvias se cuenta con personal autorizado que estará trabajando las 24 horas durante la temporada de lluvias, a lo cual se le pide a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública y si ven basura tirada, la recojan del lugar.