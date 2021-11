Doña Emilia ya tiene dos dosis

Emilia Reyes Belman de 60 años de edad, originaria de la comunidad de Cerro Gordo, acudió este jueves al centro de vacunación ubicado en la Cancha del Árbol para aplicarse la segunda dosis.

Ella tuvo que despedir a tres de sus familiares quienes murieron de covid-19, por eso, es consciente de que la única manera de estar segura es vacunándose.

Emilia Reyes apenas logró completar su esquema con la vacuna AstraZeneca y no con Pfizer, debido a que durante las jornadas de vacunación anticovid-19 para su grupo de edad enfermo y eso le impidió inmunizarse en aquella ocasión, sin embargo, lo que la motivo a vacunarse fue la muerte de tres de sus familiares.

“Hoy vine a ponerme mi segunda dosis de vacunación AstraZeneca, no me la había puesto en las jornadas pasadas porque anduve enferma, a mí se me murieron tres primos de covid-19, también tío mío estuvo muy malito, pero gracias a Dios se curó, eso también fue un factor que me ánimo para vacunarme, porque me quería sentir segura y sobre todo proteger a mi familia”, explicó.









Además recordó que entre los meses de junio y julio perdió a su prima por covid-19, quien además de contraer este virus también padecía del corazón encontrándose muy débil su organismo, “ella padecía de su corazón por lo que estaba muy débil y la atacó el covid-19 murió casi al instante, es muy triste perder a esas personas que tanto amas, pero fue precisamente esa situación la que me motivo a venir a vacunarme”, añadió.

Emilia Reyes salió de su comunidad a las 7:30 horas con la firme convicción de completar su esquema de vacunación y aunque llegó a formarse en la fila que se generó en la Cancha del Árbol a las 8:24, la espera no fue tan larga pues poco después de una hora finalmente contaba con sus dos dosis de AstraZeneca.