Dirección de Adultos Mayores ha brindado atenciones a personas vulnerables

Alrededor de 35 casos de atenciones a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad, se han brindado por parte de la dirección de Adultos Mayores del DIF Municipal en lo que va del presente año.

En Salamanca se presenta un problema social en el cual se han detectado adultos mayores, en condiciones de abandono que se encuentran pidiendo apoyo económico durante el transcurso del día en algunas calles de la ciudad.

Al respecto, Mario Rico Medrano director de Adultos Mayores del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dió a conocer que de manera diaria se reciben reportes sobre personas que se encuentran en la vía pública, por lo cual se les ha brindado la atención correspondiente, durante los primeros cuatro meses de este año.

“Nuestro registro de adultos mayores es muy cambiante, porque todos los días tenemos reportes, los cuales los atendemos de manera continua el mismo que es atendido por la instancia correspondiente, ya sea asistencia social o atención ciudadana para ver si tenemos alguna manera de apoyarlos; si hablamos de reportes son entre estos cuatros meses alrededor de 35 reportes”, manifestó.

El funcionario destacó que la mayoría de los procesos que se presentan cuentan con apoyos se encuentran en trámite, o bien cuentan con el apoyo de Bienestar, mientras que por parte del gobierno municipal se les apoya con despensas. Además, explicó que se les brinda la atención a los adultos en inmediaciones del mercado.

“Los visitamos, prácticamente a todos los reportes, también tenemos la certeza de que no todos son de Salamanca, algunos de ellos de Valle de Santiago, Silao y todos esos reportes se atienden; la mayoría de los adultos mayores atendidos padecen de dificultades para caminar, aparte de la edad es complicado que con su discapacidad puedan encontrar un trabajo; hasta el momento no tenemos reporte de personas obligadas y salen porque para ellos es una necesidad el sustento”, explicó.

En este sentido, manifestó que en algunos casos se ha tenido que contactar con los familiares para que se hagan cargo de los adultos, sin embargo, por cuestiones del pasado evitan la responsabilidad de cuidar a su consanguineo.

“Nuestro proceso es buscar una red familiar, en donde se da con las familias, pero también se da que no quieren hacerse cargo del adulto, o algunos son parientes lejanos y no toman la responsabilidad, en donde algunos comentan que por errores del pasado, sus hijos comentan que como padres no fueron buenas personas, pero también hemos tenido algunos casos de éxito”, dijo.

El último caso que presentó dentro de la dirección de Adultos Mayores con éxito, fue el de un adulto que se encontraba en el estado de Querétaro y a través de la dirección de Jurídico se pudo entregar a los hijos quienes se hicieron cargo de él, en el mes de febrero.