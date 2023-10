Diputada del Verde sostiene que sufrió de misoginia por parte del coordinador de Morena

Guanajuato, Gto.- La diputada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Guanajuato, Martha Ortega Roque, denunció misoginia por parte del diputado de Morena, David Martínez Mendizábal.





Refirió se trata por el viaje a Dubái a la conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas (COP28).





En asuntos generales, la legisladora hizo uso de la tribuna para señalar la actitud misógina del coordinador del grupo parlamentario de Morena, en referencia al viaje a Dubái, para el cual solicitaron anuencia en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y poder asistir a la conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas (COP28).

Expresó que, los comentarios del diputado, desmeritan la capacidad de ella, como presidenta de la comisión de Medio Ambiente, para poder representar al Congreso de Guanajuato en el evento, por lo que anunció que cancelaba su participación en la COP28.

“Tiene una actitud llena de misoginia, porque expresa que necesitan ser acompañadas por otros diputados que si saben y que no estamos a la altura (...) anuncio que no asistiré a la Conferencia, no por renuncia sino como afirmación y compromiso con la igualdad, así como protesta y rechazo rotundo a las conductas machistas y paternalistas que día a día nos enfrentamos miles de mujeres en el estado”.

En su defensa, el diputado David Martínez, invitó a la diputada Martha Ortega a presentar una denuncia por violencia de género en su contra y dijo que, si resulta responsable, responderá ante la determinación y presentará una disculpa.

“Jamás en mi argumentación en la Junta de Gobierno, en la rueda de prensa, hablé de ustedes como mujeres; infórmense bien, yo dije que el cambio climático en la COP también es injerencia en otro tipo de comisiones desarrollo económico, salud, alimentación y educación, y hablé sobre abrir la posibilidad a otras comisiones para que participen en esta conferencia tan importante, está mal informada”.

Este caso abrió la puerta a una discusión entre diputados y diputadas de las diferentes fracciones en tribuna, donde mientras las diputadas de Morena defendieron a su compañero, las demás dieron total apoyo a su compañera Martha Ortega.





Entre ellas resaltó la intervención de la diputada del PAN, Briseida Magdaleno Rosales, quien incluso dijo que David Martínez ha denostado la capacidad intelectual de las legisladoras que conforman la comisión de Derechos Humanos.

“Apoyamos a Martha y reprobamos el acto de misoginia contra nosotros y contra las mujeres guanajuatenses (...) reprobamos cualquier acto de misoginia”, enfatizó.

Por su parte, la priista Yulma Rocha Aguilar, dijo que la denuncia de su compañera de la bancada feminista abre el tema para que se activen los mecanismos formales cuando ellas mismas son víctimas de esos casos, también para que se reconozca el error o en su caso la violencia política en razón de género.