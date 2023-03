Día Mundial del Síndrome de Down: el arte de la inclusión

León, Gto.- (OEM-Informex).- El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, fecha asignada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente y las contribuciones de este grupo de personas.

También se busca resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

En León, existe el proyecto TransformArte, fundado por las pintoras Michelle Mena y Cuca Fernández, quienes desde el 2015 comenzaron a integrar a sus clases a niños y adultos con discapacidad, entre ellos a personas con Síndrome de Down.

SE EXPRESA CON SUS PINTURAS

Gabriel Alcalá Vázquez es uno de los estudiantes de este taller donde ha encontrado un espacio para seguir aprendiendo de la pintura, donde disfruta de la compañía de personas con discapacidad y otros estudiantes que a la par, han aprendido también sobre la inclusión social.

Tiene 41 años y es originario de León, y por su condición de Síndrome de Down, su familia fundó la Asociación Leonesa de Adaptación del Down (ALAD) con la finalidad de apoyar al desarrollo de aprendizaje, lectura, escritura y estimulación temprana.

Gabriel destacó que a los cinco años comenzó en la disciplina de natación, logrando ser campeón a nivel mundial con varias medallas y rompiendo récord de nado de mariposa con 42 segundos, en Raleigh, Carolina del Norte, cuando tenía 17 años.

“Siempre he sido muy disciplinado y gracias al apoyo de mis papás, de mis hermanos, soy un gran joven con mucha independencia. Hay chicos con esta condición que no han aprendido mucho y desarrollado habilidades porque no tienen el apoyo de sus papás o las posibilidades para prepararse. Yo gracias a Dios tuve esa oportunidad de desarrollarme”.

Actualmente le gusta colorear mandalas y zendalas, va a clases de danza y teatro, y tiene ocho años en la pintura; empezó con una tía, luego con una maestra que es amiga de su mamá y ahora con Michelle y Cuca.

Gabriel destacó que este taller le gusta mucho porque es una clase de arte terapia, ya que se considera una persona muy espiritual para quien es muy importante sacar lo siente y piensa a través del arte, vivir en el aquí y en el ahora, y estar en paz.

También le gusta cocinar y compartir su testimonio a través de conferencias a las que ya ha sido invitado.

PIDE INCLUSIÓN

“Soy muy amiguero, me gusta mucho hablar de la inclusión, muchos piensan que este término es invitar para que sean como los otros y no, la inclusión es por ambas partes, que hagamos las mismas cosas y tengamos las mismas oportunidades sin importar como seamos”, señaló.

Aprovechó el espacio para hacer un llamado al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS) para apoyar a la Asociación Leonesa de Adaptación del Down (ALAD), a DIDAXIS Centro de Investigación Educativa A.C. y a la escuela Corazón Down para que puedan tener más recursos económicos que les permita seguir con la labor de ayudar a este grupo de la población.

“Ellos tienen sus ingresos y hacen su lucha diaria, pero no son suficientes y necesito pedirles de favor que apoyen a estas escuelas”.

Por otra parte, también hizo hincapié en dar oportunidades de trabajo con salarios dignos y derechos laborales, así como la apertura a puestos en los diferentes sectores labores de la ciudad.

“Hay lugares donde les dan la oportunidad de trabajar como meseros o en cocina, pero les pagan 500 pesos a la semana y no les alcanza para nada, no se trata solo de dar trabajo y pagar, también hay necesidades que cubrir porque repito no todos tienen las mismas posibilidades económicas”.

Por último, invitó a los papás de hijos con Síndrome de Down a que los acepten, no los dejen abandonados, los apoyen, amen y les tengan paciencia pues dijo “somos seres, ángeles y guías para la humanidad y para nuestra generación”.

¿CÓMO NACIÓ TRANSFORMARTE?

Michelle Mena es una artista leonesa, Cuca Fernández es de origen chileno, pero desde el 2010 reside en León. Ambas daban clases de manera particular y se conocieron en el ámbito artístico, donde nació la idea de compartir un taller desde el 2016, actualmente ubicado en la colonia Jardines del Moral.

“Empezamos a involucrar a personas con discapacidad en el 2015 y fue de casualidad porque ofrecíamos clases para niños y adultos, pero nos preguntaron por la posibilidad de dar clases a una persona. Ni Michelle ni yo somos terapeutas, pero empezamos a probar y de ahí ha sido una cosa maravillosa que se nos fueron abriendo oportunidades”.

No sólo por el aspecto de dar un espacio de entretenimiento, pues la finalidad también es que aprendan de técnicas como el acrílico y el óleo para que sea una actividad ocupacional que se vuelva un estilo de vida y hasta una fuente de ingresos.

Cuca Fernández y Michelle Mena, fundadoras de TransformArte.

“Nuestro primer alumno fue Óscar de León que tiene parálisis cerebral, hoy en día somos súper amigos con él, con su familia, ya trascendió la relación de la clase y así se fue dando con todos los demás que se fueron integrando”.

Actualmente el taller cuenta con 30 personas, de las cuales 12 tienen distintas condiciones como parálisis, autismo y Síndrome de Down, en un rango de edades entre los 16 hasta los 40 años.

“Siempre hemos visto esto de incluirlos a ellos cuando yo siento que es al revés, yo me siento incluida en este mundo, es una cosa recíproca y también es una tranquilidad para la familia ver que sí pueden e incluso ganar dinero, hacerlo un estilo de vida, un oficio”, añadió.

Lo peculiar de este taller es que han sido files a la capacidad de cada uno y aunque al principio se separaba al grupo de personas con discapacidad, en el camino también han aprendido la importancia de la inclusión social donde todos los estudiantes comparten proyectos y exposiciones logrando llevar sus obras a espacios como el Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG) y al Centro Cultural México Plaza, por mencionar algunos.